#Букви зібрали інформацію про найбільш ймовірних кандидатів на крісла трьох міністрів.

Хто займе крісло міністра охорони здоров’я

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова звільнили з посади, а замість нього новим очільником МОЗ найімовірніше стане головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який дотепер був заступником міністра.

Віктор Ляшко з кінця грудня 2019 року був заступником міністра охорони здоров’я, цю посаду спершу обіймала Зоряна Скалецька, потім — Максим Степанов. З 11 березня 2020 року Віктор Ляшко є головним санлікарем.

Навесні 2020-го рейтинг довіри до Віктора Ляшка був більшим за рейтинг довіри до Степанова і становив 41% проти 25%. У грудні 2020-го довіра до головного санлікаря впала.

У команді ексміністра Ляшко був головним спікером щодо ситуації з COVID-19 в Україні.

Що відомо про Віктора Ляшка

Зігдно офіційної інформації на сайті МОЗ, Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року в с. Осова Дубровицького району Рівненської області.

Лікар, закінчив Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця у 2003 році. У 2015 році закінчив заочну форму навчання Національної академії державного управління при Президентові України (факультет Державне управління у галузі охорони здоров’я). Здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров’я.

Післядипломна освіта

2017 – Барселонський курс ВООЗ з посилення систем охорони здоров’я для покращення контролю та лікування туберкульозу.

2016 – слухач курсу тематичного удосконалення “Сучасні аспекти громадського здоров’я”, який організував Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у співпраці з Каліфорнійським університетом (м. Сан-Франциско).

2014 – Bureau Veritas отримав сертифікат внутрішнього аудитора: Food Safety System Certification 22000 of Food Safety Management System, acknowledged by GFSI (based on ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 and ISO 19011:2011 Standards).

Успішно завершив навчання в Літній школі “Управління в трансформованій системі охорони здоров’я” (18-22.06.2014) та в двох Зимових школах “Громадське здоров’я в Україні” (18-23.01.2016 та 30.01-04.02.2017) з отриманням сертифікатів за підписом Міністра охорони здоров’я.

Професійна діяльність

З 2003 по 2010 рік працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області, з 2010 по 2013 пройшов кар’єру з головного спеціаліста МОЗ України до директора департаменту Держсанепідслужби України.

3 2013 по лютий 2014 року очолював державну установу “Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”.

З 2014 року по лютий 2018 року – голова громадської організації “Інфекційний контроль в Україні”. За цей час організація реалізувала грантовий проект “Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні”.

З 2015 року по лютий 2018 року – консультант з питань громадського здоров’я Проекту USAID “Реформа ВІЛ-послуг в дії”.

З лютого 2018 року по липень 2019 року – працював на посаді Першого заступника генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Громадська діяльність

Експерт з питань громадського здоров’я в Реанімаційному пакеті реформ у 2014 – 2016 роках.

Декларація Віктора Ляшка

Ляшко задекларував 639,5 тис. гривень доходів за минулий рік, майже всі доходи складаються із зарплати.

Так, за рік він отримав 617 тис. гривень зарплати у Міністерстві охорони здоров’я. Також Ляшко отримав 22,5 тис. грн процентів від вкладу в банку. Він має 250,8 тис. грн, 32,1 тис. доларів та 58 євро на рахунках в банку.

У власності заступника міністра є три земельні ділянки у Київській області. Дружина Ляшка Ірина володіє квартирою в Київській області площею 110,9 кв. м та земельною ділянкою площею 1200 кв. м.

Ляшку належить автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.

Дані про доходи дружини Ляшка у декларації відсутні.

Хто займе крісло міністра економіки

Замість міністра економіки пана Петрашка “Слуги народу” пропонують кандидатуру Любченка.

Олексій Любченко наразі є очільником Державної податкової служби. Його призначили на 5 років минулого місяця.

Що відомо про Олексія Любченка

Олексій Любченко очолює Податкову з 29 квітня 2020 року. Однак тоді його призначили на посаду без конкурсу шляхом укладення контракту на період дії карантину.

Олексій Любченко родом з Черкаської області. У 1993 році він закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю Економічне і соціальне планування, є доктором економічних наук.

Свого часу Любченко обіймав різні владні посади у Черкаській області. Так, на початку 1998 року він був начальником управління економіки та майна Черкаської обласної державної адміністрації і обіймав посаду заступника міського голови з питань діяльності органів ради.

Любченко з 1999 по 2003 роки працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 роки очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

У 2005 році він пішов з податкової та працював заступником голови Кіровоградської ОДА. Проте у 2009 році Любченко повернувся в податкові органи, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Він залишався на цій посаді та після перемоги біглого президента Віктора Януковича до 2011 року.

З грудня 2012-го по листопад 2014 року Любченко був помічником народного депутата-самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенка. З липня 2014 року по жовтень 2015 він також був радником голови Державної фіскальної служби.

З 2015 року Любченко працював першим віцепрезидент в ПАТ “Украгрохімхолдинг”.

Нагадаємо, що глава Державної фіскальної служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію. Закон поширюється на осіб, які займали сукупно не менше одного року посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року.

Любченко був заступником голови Державної податкової адміністрації України з 9 вересня 2009 року до 16 червня 2011 року. Таким чином, Любченко займав цю посаду “більше одного року в період з 25.02.10 до 22.02.14”. Його колишня посада передбачає термін люстрації 10 років.

Декларація Любченка

Згідно з декларацією про доходи за 2020 рік, в Олексія Любченка у спільній з родиною власності є чотири квартири (дві у Києві і дві у Черкасах і області). Крім того, на дружину очільника податкової зареєстрований автомобіль Land Rover 2013 року випуску і катер Bombardier Utopia 205.

Також Любченко вказав у декларації ювелірні вироби та годинники марки Breguet, які є у нього і його дружини.

За 2020 рік на посаді очільника Державної податкової служби Олексій Любченко отримав 525 943 грн зарплати, а на посаді віце-президента ПАТ Украгрохімхолдинг – 67 655 грн.

Крім того, Любченко зберігає у банку понад 580 тис. грн, понад $80 тис., а також $12 тис. і €14 тис.

Хто займе крісло міністра інфраструктури

На міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура Кубракова.

Олександр Кубраков був депутатом від “Слуги народу”, але склав мандат і з листопада 2019 року очолює “Укравтодор”.

Що відомо про Олекандра Кубракова

Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Кубраков народився 1982 року в Дніпропетровській області. Закінчив Київський економічний університет за спеціальністю маркетолог і програму в Harvard Kennedy School. Став співзасновником керуючих компаній “Єврокомунсервіс” і групи компаній “Місто для людей”.

З 2011 року Кубраков стає радником міського голови Києва: спершу – Олександра Попова. Після перемоги на виборах у червні 2014 року – Віталія Кличка, ставши його радником з IT, брав участь у реалізації проєкту “Транспортна стратегія Києва”.

За даними системи Youcontrol, повний тезка Кубракова є одним з керівників ТОВ “Місто для людей”, яке належить екс-заступник голови КМДА Руслану Крамаренко. Працював в “Київстарі”.

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії “Слуга народу”. Він пройшов до парламенту під №30 списку президентської партії “Слуга народу”.

З 2019 року очолює “Укравтодор”.

Журналісти писали, що конкурс на главу “Укравтодору” був формальністю — насправді кандидатуру Кубракова було затверджено заздалегідь. За однією з версій, це призначення було пролобійоване Андрієм Вавришем, за іншою — відбулося за квотою ОПЗЖ. Одразу після свого призначення в інтерв’ю “Ліга.Бізнес” Кубраков підтвердив, що з Андрієм Вавришем був знайомий з періоду роботи в КМДА.

“Коли ми працювали разом зі Світовим банком, з боку міста як раз я був керівником проекту. Андрій Вавриш та Аня Бондар – з боку департаменту містобудування та архітектури. На цьому етапі я з ними познайомився. Цей проєкт тривав близько року. Вважаю, до речі, що вони і департамент транспорту свою частину відпрацювали абсолютно нормально”, – розповів він.

У травні 2020 року журналісти BIHUS.info звинуватили Кубракова в розтраті державних коштів і корупції. Нібито з 85 млрд грн, які було виділено на ремонт доріг у 2020 році, 20% (17 млрд) можна було заощадити. Цього не сталося через те, що Кубраков створював нерівні умови для учасників тендера на виконання робіт. Глава “Укравтодору” назвав усі звинувачення інформаційною атакою й направив до СБУ заяву про тиск на себе й компанію загалом.

Декларація Кубракова

Згідно з даними декларації за 2019 рік, Кубраков задекларував 191 тис грн доходу як заступник директора ТОВ “Міста для людей”. Всього за 2019 рік Кубраков задекларував 670 тис грн дивідендів з групи компаній (“Місто для людей контактний центр Київ”, “Місто для людей розрахунковий центр”, “Місто для людей контактний центр”).

Крім того, Кубраков має квартиру площею 55 квадратів, володіє він нею з 2013 року. У його власності – автівки Hyundai Accent 2008 року випуску, Mazda 6 2013 року випуску та BMW X4 2017 року випуску.

Крім зарплати та дивідендів Кубраков живе на дохід від зайняття підприємницькою діяльністю (428 тис. грн).

Кубраков має 720 тис. грн, 70 тис. євро та $270 тис. готівкою. Крім того, 684 тис грн Кубраков позичив.