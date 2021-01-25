Об этом сообщают #Буквы.

С 16 января 2020 Кукса возглавляет Департамент защиты национальной государственности, или же департамент “Т”, в Службе безопасности Украины. Это подразделение должно противодействовать организациям и людям, которые призывают к изменениям территориальной целостности, захвату власти, нарушению суверенитета и тому подобное. Среди обязанностей этой структуры – развитие агентурной сети в вузах, политических партиях и различных организациях.

Известно, что Кукса – работник СБУ со стажем, участвовал в российско-украинской войне на Донбассе, ранен в Славянске во время одного из первых боев: мужчина был в автомобиле, который обстреляли боевики в селе Семеновка 12 апреля 2014-го. Впрочем, такое назначение от президента Владимира Зеленского уже вызвало определенную критику, в частности от семей героев Небесной сотни. Ведь, как упоминалось выше, в 2013-2014 годах господин Кукса был заместителем председателя СБУ Киева и области Александра Щеголева, которого сейчас обвиняют и судят за организацию и осуществление силового штурма протестующих путем проведения антитеррористической операции в ночь на 19-е февраля 2014-го года.

По состоянию на январь 2021-го точно известно, что Кукса вместе со своим руководителем пришел в главк МВД Киева 18 февраля 2014-го на заседание “штаба АТО”. Сам работник Службы безопасности никаких показаний в суде пока не давал. Известно, что Кукса и Щеголев большую часть времени были в разных помещениях. Собеседники #Букв в правоохранительных органах утверждают, что он также отрицает, что 18 февраля 2014-го в центре Киева происходила “АТО”.

Кроме того, правоохранители добавляют, что Кукса в тот вечер якобы помогал координировать работу подчиненных и докладывал своему руководителю Щеголеву об оперативной ситуации в центре Киева. А кроме того – частично разрабатывал документы, касающиеся “АТО”. Например, готовил письмо на имя тогдашнего главы КГГА Владимира Макеенко относительно остановки метрополитена.

В документе, который за подписью Щеголева зарегистрировали в КГГА, речь шла об угрозе террористических актов, в частности в метро. По словам собеседников #Букв среди правоохранителей, именно Кукса якобы писал этот документ и вносил в него правки. Однако это произошло за несколько часов до того, как в кабинете Мазана собрался “штаб АТО”. Силовики разошлись из здания на Владимирской, 15, только под утро, примерно в то же время, когда милиция прекратила штурм Майдана.

#Буквы обратились за официальным комментарием относительно роли Куксы в событиях, связанных с планом “Бумеранг”.