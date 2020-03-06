Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, сейчас Кабинет Министров изучает причины недовыполнения бюджета и ищет способы решить эту проблему.
“Мы сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать в первую очередь причины невыполнения бюджета за первых два месяца. Во-вторых мы ищем источники и направления, по которым мы все-таки в первом квартале выполним бюджет. Это первоочередная задача. Практически каждый день мы работаем с финансовым блоком, и на выходных, завтра мы будем работать с представителями налоговой, таможни, казначейства”, — сказал он.
В связи с необходимостью провести аудит деятельности налоговой, таможни и казначейства, на данный момент никаких кадровых решений не планируется.
“Для того, чтобы принимать кадровые решения, надо иметь основания. … Надо определить справедливо какова причина (невыполнения бюджета – ред.), и тогда можно принимать обоснованные справедливые кадровые решения”, — добавил премьер.
Глава Кабмина заверил, что как только аудит будет проведен, его результаты будут продемонстрированы общественности.
“Когда будем готовы, мы представим все цифры, будем абсолютно откровенными с людьми, с украинцами, о том, в какой ситуации мы находимся. Мы изучим причины, почему так произошло. … Все эти вещи покажем, проведя аудит”, — подчеркнул Шмыгаль.
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