При министре Леониде Емце в Минздрав массово стали заезжать "люди из прошлого".

Об этом говорится в расследовании программы “Схемы”.

В Минздраве, расположенном в Мариинском парке по соседству с парламентом, сообщили: до 24 апреля доступ ограничен всем лицам.

Однако уже 27 марта журналисты заметили там экс-депутата от “Самопомощи” Ирину Сысоенко.

Также журналисты увидели Ольгу Голубовскую, о которой в прошлом году журналисты рассказали, как она, вероятно, лоббировала интересы фармацевтической компании, пользуясь статусом советника министра.

“Схемы” заметили, как главный санитарный врач Виктор Ляшко здоровается с мужчиной, который загрузил тому в багажник машины коробку, похоже, с какими-то медицинскими препаратами.

Этот человек – Александр Чумак. Директор торгового дома “Интерхим”, который реализует фармацевтическую продукцию одноименного производителя. Судя по наблюдениям “Схем”, он там частый гость.

“Схемы” зафиксировали, как Чумак выходил из здания в компании других мужчин. Один из них, с защитной маской на затылке, раздал всем небольшие коробки.

30 марта съемочной группе “Схем” удалось зафиксировать интересную встречу – до бизнесмена Александра Чумака, который ходит в Минздраве как на работу, прибыл Петр Багрий, фигурант нескольких уголовных производств ОГПУ и ГБР о продаже лекарств государству по завышенным ценам, уже закрытых.

В течение нескольких дней журналисты наблюдали у Минздрава одну машину – по данным “Схем”, она зарегистрирована на Галину Довганчин. При руководстве Раисы Богатыревой Довганчин была одной из тех, кто занимался закупками Минздрава – руководила управлением государственных целевых программ и закупок.

За время наблюдений за посетителями Министерства здравоохранения в период карантина и работы министра Ильи Емца “Схемы” увидели, в частности, известных чиновников Минздрава еще во времена Януковича, бизнесменов с фармацевтического рынка, которые фигурировали в уголовных делах и журналистских расследованиях, которые не имеют официальных должностей в ведомстве, но с прямым доступом во властные кабинеты Минздрава.

Журналисты сообщают, что фиксировали тех же людей даже при новом министре.

31 февраля в здании МОЗ новый министр Максим Степанов только начал обживаться в новом кабинете – но журналисты зафиксировали, что, как и при его предшественнике, в министерство приехали машины тех же бизнесменов с фармацевтического рынка: Александра Чумака и Дмитрия Буряка.

30 марта Парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.

Таким образом, Емец установил очередной рекорд непродолжительности пребывания в должности.