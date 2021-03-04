Covid-19 Украина

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Кадыров заявил, что «повар Путина» Пригожин в Грозном, и требует от ФБР $250 тысяч

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина". Он заявил, что российский бизнесмен в Грозном, и требует от Федерального бюро расследований США награду за детальную информацию.

Четверг, 4 марта 2021, 19:38

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Кадырова.

Кадыров заявил, что 4 марта узнал, что ФБР объявило награду за информацию о месте нахождения Пригожина в размере $250 тысяч. Иронизируя над усилиями Бюро, Кадыров потребовал выдать ему эту премию наличными. После передачи указанной суммы он пообещал сообщить точное местоположение бизнесмена.

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“Возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. […] Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут. После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев”, — заявил чеченский лидер.

Кадыров также разместил снимок с Пригожиным.

Отметим, Пригожин был объявлен ФБР в розыск еще в июне 2020 года. На сайте Бюро указано, что Пригожин разыскивается ФБР за его предполагаемое участие в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов через препятствование деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Государственного департамента США.

“Это происходило в Вашингтоне, Колумбия, с начала 2014 по 16 февраля 2018 года. Пригожин был основным спонсором петербургского “Агентства интернет-исследований”. Он, как предполагается, контролировал и одобрял их операции по политическому вмешательству и вмешательству в выборы в США, которые включали покупку американского компьютерного сервера, создание сотен фейковых онлайн-персонажей и использование украденных личных данных лиц из Соединенных Штатов”, — говорится в сообщении ФБР.

16 февраля 2018 года суд выдал федеральный ордер на арест Пригожина. В настоящее время ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за информацию, которая может помочь аресту бизнесмена.

Теги: ВМС США, Евгений Пригожин, Россия, США, ФБР, Кадыров

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