Кадыров заявил, что «повар Путина» Пригожин в Грозном, и требует от ФБР $250 тысяч

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина". Он заявил, что российский бизнесмен в Грозном, и требует от Федерального бюро расследований США награду за детальную информацию.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Кадырова.

Кадыров заявил, что 4 марта узнал, что ФБР объявило награду за информацию о месте нахождения Пригожина в размере $250 тысяч. Иронизируя над усилиями Бюро, Кадыров потребовал выдать ему эту премию наличными. После передачи указанной суммы он пообещал сообщить точное местоположение бизнесмена.

“Возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. […] Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут. После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев”, — заявил чеченский лидер.

Кадыров также разместил снимок с Пригожиным.

Отметим, Пригожин был объявлен ФБР в розыск еще в июне 2020 года. На сайте Бюро указано, что Пригожин разыскивается ФБР за его предполагаемое участие в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов через препятствование деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Государственного департамента США.

“Это происходило в Вашингтоне, Колумбия, с начала 2014 по 16 февраля 2018 года. Пригожин был основным спонсором петербургского “Агентства интернет-исследований”. Он, как предполагается, контролировал и одобрял их операции по политическому вмешательству и вмешательству в выборы в США, которые включали покупку американского компьютерного сервера, создание сотен фейковых онлайн-персонажей и использование украденных личных данных лиц из Соединенных Штатов”, — говорится в сообщении ФБР.

16 февраля 2018 года суд выдал федеральный ордер на арест Пригожина. В настоящее время ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за информацию, которая может помочь аресту бизнесмена.