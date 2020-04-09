Об этом сообщает американское издание The New York Times.
По словам настоятеля храма Иоанна Богослова, епископа Клифтона Дэниэла, собор за свою историю впервые будет служить как больница.
“Раньше подобная ситуация сложилась во время пандемии испанки в 1918 году, но тогда мир был другим, и я не думаю, что тогда собор использовали таким образом… Но традиционно, в былые времена, соборы всегда становились больницами во время чумы”, – сказал он.
Отмечается, что на прошлой неделе в собор было доставлено около 400 больничных коек. Пациентов планируется размещать в храме уже в конце текущей недели.
Сообщается, что собор Епископальной церкви США построили в неоготическом стиле в 1911 году. Он считается одним из самым больших англиканских храмов в мире.
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