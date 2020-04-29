Город Каховка в Херсонской области закрывают на въезд-выезд в связи со вспышкой COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

По состоянию на 28 апреля в городе Каховка, население которого около 37 тысяч человек, зафиксировано уже 22 случая заболевания.

Во время заседания во вторник региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть город на въезд и выезд, чтобы предупредить дальнейшее распространение болезни.

Так с 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд-выезд. Въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе, и автотранспорту специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты — на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС “КТК”) и по ул. Мелитопольская 1а. Движение в городе будет ограничено, дороги — перекрыты бетонными блоками.

Правоохранители будут контролировать соблюдение карантинных мер путем круглосуточного патрулирования.