Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
По состоянию на 28 апреля в городе Каховка, население которого около 37 тысяч человек, зафиксировано уже 22 случая заболевания.
Во время заседания во вторник региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть город на въезд и выезд, чтобы предупредить дальнейшее распространение болезни.
Так с 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд-выезд. Въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе, и автотранспорту специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.
В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты — на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС “КТК”) и по ул. Мелитопольская 1а. Движение в городе будет ограничено, дороги — перекрыты бетонными блоками.
Правоохранители будут контролировать соблюдение карантинных мер путем круглосуточного патрулирования.
- Ранее сообщалось, что власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 – там уже около 80-ти случаев.
- С 22 апреля власти района полностью запретила въезд и выезд жителей города Почаев из-за вспышки коронавируса в городке на 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.