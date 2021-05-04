Про це, зокрема, повідомляють видання Elle, Page Six та портал TMZ.
Як зазначає Elle, Дженнер подолала понад 2300 миль (близько 3701 км) із Лос-Анджелеса до Маямі заради вечірки Скотта.
30 квітня американському реперові виповнилося 29 років.
Спочатку Дженнер та Скотта помітили за вечерею у ресторані Komodo в Маямі, а згодом у нічному клубі LIV.
Поява Дженнер у Маямі спровокувала чутки про можливе возз’єднання із колишнім.
“Вони виглядали так, ніби були разом”, – повідомило виданню Page Six джерело, додавши, що пара “насолоджувалась компанією один одного”.
Репер та модель розважалися і танцювали у нічному клубі.
Інші джерела запевнили Page Six, що Дженнер та Скотт не є парою: вони лише друзі.
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Travis Scott celebrated his birthday in Miami last night with a little help from Kylie Jenner 😳👀 pic.twitter.com/ZSyQ90MIxH
— SAINT (@saint) May 3, 2021
Дженнер поділилася фото із своєї подорожі в Instagram Stories (зокрема, знімками свого літака під час вильоту та приземлення в Маямі). Також вона опублікувала спільні фото Скотта та їхньої доньки Стормі.
Крім того, 23-річна модель показала свої фото в ефектній сукні та босоніжках. “Розмиті ночі”, – підписала вона знімки.
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Як відомо, Кайлі Дженнер почала зустрічатися з Тревісом Скоттом у 2017 році. На початку лютого 2018 року у пари народилася донька Стормі.
Згодом стало відомо, що модель та репер уже не разом.
- Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер втратила титул найбільш високооплачуваної знаменитості в Instagram.
- Минулого року модель Кайлі Дженнер знялася для обкладинки журналу Vogue Czechoslovakia разом зі своєю 2-річною дочкою Стормі Вебстер.