Об этом сообщила в Instagram ее врач Таис Алиабади.

Накануне Таис Алиабади призвала всех, у кого есть такая возможность, пожертвовать деньги на борьбу с COVID-19. Кайли Дженнер откликнулась на этот призыв и пожертвовала $1 млн.

Эти средства пойдут на покупку медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты для врачей, которые работают в реанимациях и отделениях интенсивной терапии.

“Одна из моих пациенток, прекрасный Живой Ангел, только что пожертвовал $1 млн, чтобы помочь нам купить сотни тысяч масок, щитков для лица и другого защитного снаряжения. … От всего сердца спасибо, Кайли Дженнер. Ты мой герой”, — написала врач.