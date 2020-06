Как она появилась и как стала международным символом ненависти к полиции, рассказывает издание Vice.

Содержательная фраза “все копы ублюдки” – системная критика роли полиции. Французский эквивалент этой фразы – “Tout le monde déteste la Police”, что переводится как “Все ненавидят полицию”. Виктория Гальярдо-Сильвер, пишущая об “ACAB” для Independent, объяснила, что оно выражает идею, что “проблема не в “нескольких плохих яблоках”, а в том, что дерево гниет изнутри, распространяя свой яд”.

Антипатия к полиции существует столько же, сколько существуют правоохранители. Смерть первого полицейского, который был убит на работе в Лондоне, Джозефа Грэнтэма, была расценена присяжными, которые с подозрением относились к копам, как “оправданное убийство”. В первый раз, когда политические радикалы столкнулись с новой полицией, три полицейских были подрезаны, один смертельно, и снова присяжные сказали, что это “оправданное убийство”.

На самом деле никто не знает, когда в первый раз использовалась фраза “все копы ублюдки”. Лексикограф Эрик Партридж написал в своей книге “Словарь выловленных фраз”, что эта фраза существовала в течение всего 20-го века и использовалась “среди профессиональных преступников и мошенников, по крайней мере, поколение назад”. Партридж впервые услышал фразу в 1920-х годах как часть песни: “Я спою вам песню, она не очень длинная: все копы – ублюдки”. Эта песня появилась в документальном фильме We Are The Lambeth Boys , который был снят летом 1958 года.

Считается, что эта фраза была впервые превращена в аббревиатуру группой бастующих рабочих в 1940-х годах, но это может быть городским мифом. Не вызывает сомнений то, что в британской пенитенциарной системе популярность аббревиатуры возросла: заключенные писали “ACAB” на стенах и на себе. Граффити и сегодня все еще можно найти в британских тюрьмах.

В популярной книге о том, как выжить в тюремной системе, писатель Карл Каттермол описал “ACAB” как “аббревиатуру семидесятых, широко используемую панками и преступниками”.

Появление панков в конце 1970-х помогло “ACAB” распространиться по всему миру. В 1982 году группа The 4 Skins выпустила песню “ACAB”. Это была одна из наиболее успешных песен, которая и популяризировала аббревиатуру. Немецкая антифашистская панк-группа Slime выпустила собственную песню “ACAB” годом ранее, и это помогло установить термин в немецких молодежных субкультурах. За этими треками последовало множество других.

“ACAB” также распространился через футбольную культуру. Английские футбольные хулиганы в 1960-х и 70-х годах были тесно связаны со скинхедами, которые использовали эту аббревиатура, и поскольку поклонники футбола в других странах скопировали некоторые их стили, они также приняли “ACAB”.

Но укоренилось использование “ACAB” через граффити. Аббревиатуру в любой точке мира наносили на стены, поезда, мосты и памятники.

Авторы граффити часто подвергаются преследованиям со стороны полицейских, и написание “ACAB” на стенах – простой способ нанести ответный удар.

В то же время, использование “ACAB” как выражения несогласия рабочего класса против людей, находящихся у власти, в некоторых странах криминализировано. По всей Европе регулярно поступают сообщения о том, что полиция арестовывает людей за ношение одежды и аксессуаров с этой аббревиатурой.