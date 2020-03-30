#Буквы рассказывают, как голосовали нардепы.
Законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”, известный как “антиколомойский”, подержали 267 народных депутатов, 17 проголосовали против, 31 — воздержались, еще 29 участия в голосовании не приняли.
Среди депутатов фракции “Слуги народа” в поддержку законопроекта выступили 198 деутатов, еще 33 не присутствовали на заседании.
Не поддержали законопроект (воздержались или не голосовали) следующие нардепы фракции: Арсенюк, Березин, Василевская-Смаглюк, Воронько, Герман, Дубинский, Дунда, Загоруйко, Ковальов, Красов, Куницкий, Струневич, Ткаченко, Трухин, Черный и Яременко.
Как голосовали нардепы за «антиколомойский» закон // 5 фото
Фракции “Европейской солидарности” и “Голоса” поддержали законопроект почти единогласно. Все присутствующие депутаты проголосовали “за”. Таким же образом поступила депутатская группа “Довира”.
Почти все присутствующие на заседании нардепы от “Батькивщины” выступили против законопроекта, нардеп Ивченко — воздержался.
Во фракции “Оппозиционная платформа — За жизнь” в поддержку не выступил ни один из присутствующих нардепов.
Что касается депутатской группы “За майбутне”, из 7 присутствующих на заседании нардепов двое (Вацак и Кучер) проголосовали в поддержку проекта закона, один (Бондар) выступил против, трое (Колыхаев, Лубинец и Урбанский) от голосования воздержались, Гузь — не голосовал.
Голоса внефракционных нардепов разделились следующим образом: 10 нардепов (Гриб, Довгий, Магера, Молоток, Поляк, Разумков, Савчук, Стефанчук, Лабазюк, Магомедов) проголосовали “за”, трое (Яковенко, Новинский, Поляков) от голосования воздержались, один выступил против (Требушкин), еще один (Кондратюк) на проголосовал.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Егор Чернев рассказал, как депутаты сорвали заседание комитета 30 марта, где должны были рассматривать “антиколомойский” закон.
- Ранее депутаты от “Слуги народа”, ориентированные на олигарха Игоря Коломойского, не пришли на заседание фракции, посвященное внеочередной сессии парламента 30 марта, потому встреча прошла без скандалов.