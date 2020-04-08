В связи с ростом в Украине количества летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19 Министерство охраны здоровья опубликовало рекомендации для проведения ритуальных обрядов.

Соответствующая информация появилась на Facebook-странице МОЗ.

Так, министерство рекомендует придерживаться следующих правил при захоронении умерших:

• не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

• не более 1 человека на 10 квадратных метров;

• безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

• запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

• погребение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

• органы местного самоуправления должны осуществлять учет лиц, присутствовавших при погребении.

Согласно постановлению главного санитарного врача Украины № 4, лица, непосредственно контактирующие с телами умерших от коронавируса (в частности, медики), должны использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, водостойкий изоляционный халат с длинными рукавами, медицинскую маску, очки, защитный щиток, одноразовую медицинскую шапочку.

Тела умерших перед погребением должны быть обработаны дезинфекционным раствором и помещены в герметичный пакет-мешок.