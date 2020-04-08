Соответствующая информация появилась на Facebook-странице МОЗ.
Так, министерство рекомендует придерживаться следующих правил при захоронении умерших:
• не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
• не более 1 человека на 10 квадратных метров;
• безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
• запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
• погребение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
• органы местного самоуправления должны осуществлять учет лиц, присутствовавших при погребении.
Согласно постановлению главного санитарного врача Украины № 4, лица, непосредственно контактирующие с телами умерших от коронавируса (в частности, медики), должны использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, водостойкий изоляционный халат с длинными рукавами, медицинскую маску, очки, защитный щиток, одноразовую медицинскую шапочку.
Тела умерших перед погребением должны быть обработаны дезинфекционным раствором и помещены в герметичный пакет-мешок.
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