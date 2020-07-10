Об этом сообщил американский ресурс о компьютерной технике The Verge.
Отмечается, что iOS SDK от Facebook сегодня приводит к сбою ряда популярных приложений для iPhone, среди которых Spotify, Pinterest и Tinder.
“Не нужно даже устанавливать приложение Facebook для сбоя других приложений, так как разработчики внедрили вход в Facebook через свои собственные приложения. Но есть обходной путь, чтобы восстановить и запустить приложения, прежде чем Facebook исправит проблемы”, – сказано в материале.
Уточняется, что Lockdown Apps, брандмауэр и приложение для защиты конфиденциальности на iOS, использует VPN для блокировки загрузки трекеров и других вещей, таких как iOS SDK Facebook, в сторонних приложениях. Все это поможет запускать популярные приложения во время простоя простоя Facebook iOS SDK.
- Загрузите Lockdown Apps из App Store;
- Запустите приложение Lockdown и следуйте инструкциям на экране;
- Нажмите “Отмена”, когда он просит вас зарегистрироваться или войти;
- Нажмите кнопку “Брандмауэр включен” в верхней части приложения;
- Вам нужно будет согласиться настроить профиль VPN на вашем iPhone;
- После настройки вы можете переключать VPN/брандмауэр из приложений блокировки;
- Пропустите пробную версию и приложения теперь будут работать свободно.
- У пользователей мобильной операционной системы iOS по всему миру произошел массовый сбой в приложениях.