Стало известно, как можно исправить ошибку Facebook в iOS, избежав сбоя Spotify, Pinterest, Tinder и прочих популярных приложений.

Об этом сообщил американский ресурс о компьютерной технике The Verge.

Отмечается, что iOS SDK от Facebook сегодня приводит к сбою ряда популярных приложений для iPhone, среди которых Spotify, Pinterest и Tinder.

“Не нужно даже устанавливать приложение Facebook для сбоя других приложений, так как разработчики внедрили вход в Facebook через свои собственные приложения. Но есть обходной путь, чтобы восстановить и запустить приложения, прежде чем Facebook исправит проблемы”, – сказано в материале.

Уточняется, что Lockdown Apps, брандмауэр и приложение для защиты конфиденциальности на iOS, использует VPN для блокировки загрузки трекеров и других вещей, таких как iOS SDK Facebook, в сторонних приложениях. Все это поможет запускать популярные приложения во время простоя простоя Facebook iOS SDK.