Правительство Японии готовится полностью отменить чрезвычайное положение, введенное в стране из-за эпидемии коронавируса COVID-19, так как число новых случаев заражения стабильно идет на спад.

Стране удалось преодолеть пик вспышки без введения жестких карантинных ограничений, штрафов и массового тестирования. Как Япония достигла этого и какие уроки можно извлечь из ее опыта, разбирались журналисты агентства Bloomberg.

Стоит отметить, что режим ЧП в Японии менее строгий, чем в других странах мира. Так, чрезвычайное положение дает право губернаторам в пострадавших от коронавируса регионах просить людей оставаться дома. Они также могут просить о приостановлении деятельности организаций и работы заведений, где скапливается много людей. Санкции за возможные нарушения не предусматриваются.

Передвижение жителей не ограничивалось, а бизнес (от ресторанов до парикмахерских) не приостанавливал работу.

Кроме того, власти Японии не внедряли специальных мобильных приложений, которые бы отслеживали передвижения граждан.

В стране нет специализированного центра по контролю и профилактике заболеваний. Что касается массового проведения тестов на COVID-19, то в Японии это не практиковали.

В стране протестировали всего 0,2 % населения. Это один из самых низких показателей среди развитых государств.

Несмотря на это, в Японии со средины апреля фиксировалось постепенное снижение количества новых случаев коронавируса. А в течение последней недели сообщалось о нескольких десятках случаев COVID-19 в сутки на всю страну.

В Токио с его многомиллионным населением показатели новых заражений снизились до однозначных чисел. Например, в пятницу сообщалось о трех новых случаях заболевания в городе (это самый низкий показатель с начала апреля).

Число летальных случаев в стране достигло отметки 808 (при 16,5 тыс. заражений). Это наименьшее количество смертельных случаев среди группы стран “Большой семерки”, куда входит Япония.

Уже в понедельник японское правительство может окончательно отменить режим ЧП. Ранее он был отменен в ряде префектур.

То, как Японии удалось справиться с эпидемией COVID-19 без жестких мер, которые практикуются другими странами, вызвало немало дискуссий. Эксперты пытались найти универсальную причину такой достаточно успешной борьбы с вирусом, но однозначных выводов достичь пока не удалось.

“Просто взглянув на показатели смертности, вы можете сказать, что Япония добилась успеха. Но даже эксперты не знают причину”, – отметил в комментарии Bloomberg Микихито Танака, профессор Университета Васэда.

Несмотря на это, кое-какие выводы и уроки из японского опыта борьбы с коронавирусом извлечь все же можно.

Отслеживание контактов

Эксперты, с которыми консультировались журналисты Bloomberg, назвали ряд факторов, которые помогли Японии в противостоянии вирусу.

Один из ключевых – моментальное реагирование на ранних этапах и отслеживание контактов инфицированных людей.

В Японии начали отслеживать цепочки контактных лиц сразу же после того, как в январе были подтверждены первые случаи заражения. Такое быстрое реагирование стало возможным благодаря сети центров общественного здравоохранения. В них по состоянию на 2018 год работали более половины из 50 тысяч медицинских сестер, имеющих опыт отслеживания цепочек передачи инфекций.

Эти центры сосредотачивались на выявлении так называемых кластеров заболевания (случаев массового заражения – например, в клубах или больницах) – до того, как вирус выйдет из-под контроля.

Как отмечает Bloomberg, в США и Великобритании лишь погодя начали прибегать к подобным методам.

Опыт “Diamond Princess” и правило “трех С”

Помогла японцам осознать всю серьезность ситуации с COVID-19 и вспышка этого вируса на круизном лайнере “Diamond Princess”.

Судно вышло в очередной рейс в январе и прибыло в начале февраля в Йокогаму. Среди пассажиров оказался зараженный коронавирусом житель Гонконга, который еще 25 января высадился на берег.

Впоследствии на судне проводили массовое тестирование и выявили COVID-19 у сотен пассажиров, а также у членов экипажа. Лайнер длительное время находился на карантине. Пассажирам не разрешалось сойти на берег.

Ситуация с “Diamond Princess” дала японским специалистам бесценные данные о том, как и с какой скоростью распространяется новый коронавирус, а также осознание того, чем грозит подобная вспышка в масштабах всей страны.

Как подчеркнул Микихито Танака, в то время многие страны считали вирус “чужой проблемой”, которая их не коснется. Но в Японии уже тогда поняли серьезность угрозы.

“Для Японии это было похоже на горящую машину прямо возле твоего дома”, – заявил Танака.

Именно тогда, в феврале, в Японии был сформирован Совет экспертов по противодействию COVID-19, в который вошли специалисты по разным направлениям медицины. Они исследовали случаи заболеваний, в частности ситуации массовых заражений (“кластеры”), и выработали рекомендации правительству, бизнесу и гражданам.

Ставка была сделана на замедление темпов распространения вируса и предотвращение массового заражения. При этом не ставилась цель выявить каждого заболевшего в стране.

Японские эксперты разработали правило “трех С” – чего следует избегать, чтобы оставаться здоровыми. Они пришли к заключению, что массовое заражение возможно при наличии трех условий: закрытого пространства с плохой вентиляцией, скопления людей и разговоров в тесной близости/тесных контактов (сlosed spaces, crowded spaces and close-contact settings).

“Социальное дистанцирование может быть действенным, но оно не помогает продолжать нормальную социальную жизнь. Правило “трех С” – гораздо более прагматичный подход и очень эффективный”, – сообщил Кадзуто Судзуки, профессор из Университета Хоккайдо.

Среди других факторов, которые помогли Японии противостоять COVID-19, эксперты назвали самосознание японцев в вопросах здравоохранения, заботы о своем здоровье.

Некоторые исследователи утверждали, что штамм вируса, распространяющийся в Японии, мог быть иным и менее опасным, чем тот, с которым сталкиваются другие страны. Об этом, в частности, писали ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США. Они утверждали, что в Европе распространялся новый мутировавший штамм коронавируса, отличающийся от “азиатской версии”. Но это исследование подверглось критике и требует дальнейшего подтверждения.

Как отмечается в статье, возникает также и ряд вопросов к японскому методу борьбы с эпидемией. Так, в стране не проводится массовое тестирование. Это может привести к тому, что бессимптомные носители коронавируса или люди с легкими симптомами заболевания спровоцируют повторную вспышку COVID-19.

Например, в апреле в одной из больниц Токио были сделаны тесты пациентам, госпитализированным с другими заболеваниями (не с COVID-19). В итоге у примерно 7% протестированных выявили коронавирус.

В статье подчеркивается, что реальные масштабы распространения вируса в Японии могут примерно в 20 раз превышать официальные цифры.

Согласно предположениям японских специалистов, если в стране возникнет вторая волна эпидемии, она может быть хуже первой. В связи с этим они советуют подготовиться к ней.

“Мы должны предположить, что вторая волна может быть намного хуже, чем первая, и подготовиться к ней. Если следующая вспышка будет хуже, медицинская система выйдет из строя”, – сообщил журналистам Bloomberg специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Йошихито Ники.

Тем временем местные чиновники начали делать заявления о возможной фазе, при которой люди “будут жить с вирусом”. Также звучали заявления, что уничтожить коронавирус полностью невозможно.

Экономические последствия

Хотя Японии и удалось избежать худшего сценария в сфере здравоохранения, эпидемия ударила по ее экономике.

Так, страна вступила в рецессию по итогам первого квартала 2020 года, и ее может ожидать серьезный экономический спад. Экономисты предупреждают о значительном ухудшении ситуации во втором квартале.

Количество туристов по состоянию на апрель упало на 99,9 % после того, как страна закрыла свои границы из-за эпидемии. Именно туристическая отрасль ранее рассматривалась как драйвер роста японской экономики.