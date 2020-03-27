В Японии, несмотря на вспышку коронавируса, не вводили суровый карантин: в частности, не прекращали работу общественного транспорта и метро в Токио. Все потому, что власти страны выбрали другую тактику борьбы с COVID-19.

Об этом идет речь в статье японского эксперта-международника, журналиста Хирано Такаши для агентства “Укринформ”.

Так, 14 февраля в Японии был сформирован Совет экспертов по противодействию COVID-19, в который вошли специалисты по разным направлениям медицины. Они исследовали случаи заболеваний, в частности ситуации, когда наблюдалось массовое заражение (“кластеры”). На основе анализа этих данных были выработаны рекомендации правительству, бизнесу и гражданам.

Экспертный совет пришел к заключению, что заражения COVID-19 чрезвычайно сложно предотвращать (невозможно предотвратить инфицирование абсолютно каждого человека). В связи с этим ставка была сделана на замедление темпов распространения вируса.

Жителям Японии было рекомендовано при наличии малейших симптомов самоизолироваться, а не бежать сразу в больницу.

Сообщать в соответствующие органы японцам посоветовали, “если симптомы простуды или температура тела выше 37,5 продолжаются более 4 дня, или есть одышка (в отношении лиц пожилого возраста – 2 дня)”.

Кроме того, японцы должны избегать мест с большим скоплением людей.

Как отмечает Хирано Такаши, власти Японии изначально не ставили целью выявить каждого заболевшего в стране, а сконцентрировали усилия на предотвращении массового заражения. Конечная цель таких действий – постепенное приобретение коллективного иммунитета без нагрузки на систему охраны здоровья страны.

“Правительство не собирается выявить всех больных, потому что, по их мнению, это не рационально. Поэтому количество зафиксированных случаев наверняка меньше, чем настоящее количество зараженных. При подозрении на инфицирование призывают сначала самоизолироваться. Они скорее концентрируют ресурсы на выявлении лиц, которые массово заражают других людей, и таким образом предотвращают кластера заболевания. Причина таких действий – попытка получить коллективный иммунитет на фоне существования качественной и готовой системы здравоохранения в стране и высокого уровня понимания ситуации обществом“, – подчеркивает Хирано Такаши.

По словам журналиста, в Японии с 3 марта был введен карантин в школах до начала апреля, а также был ограничен въезд иностранцев в страну. Однако строгий карантин власти не вводили: не закрывали заведений общественного питания, а также не останавливали общественный транспорт.

В Токио по-прежнему множество людей добираются на работу в метро. Японцы не прекратили встреч с друзьями, разве что теперь они “носят маски и тщательно моют руки”.

Как объясняет Хирано Такаши, решение не закрывать метро основывается на местном научном исследовании. Так, Совет экспертов пришел к заключению, что массовое заражение возможно при наличии одновременно трех условий: закрытого пространства с плохой вентиляцией, скопления людей и разговоров в тесной близости.

Жители Японии послушались советов и ведут себя сдержанно на улице и в транспорте. Таким образом, массовых заражений не происходит.

“По мнению экспертов, в метро массовая передача вируса не произойдет, если определенные условия одновременно не будут удовлетворены… Три условия, которых необходимо избежать, чтобы предотвратить возникновение кластера, следующие: закрытое пространство с плохой вентиляцией; скопление людей в одном месте; разговоры в тесной близости (в пределах досягаемости руки)… В центре Токио в вагоне метро очень людно, но пассажиры не говорят активно между собой, а молча в масках терпят этот момент, следовательно, указанные три условия не удовлетворены, поэтому массового заражения не происходит, согласно исследованиям японских экспертов”, – пишет Хирано Такаши в своей статье.

Он отмечает, что несмотря на отсутствие жесткого карантина, в Японии темп роста инфицированных пока что гораздо медленнее, чем в странах Европы, Иране или США. Так, по состоянию на утро 27 марта в Японии зафиксировали 94 новых заражения. В целом в стране было подтверждено 1402 случая.