Об этом идет речь в статье #Букв “Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства”.

Одним из первых подозрение насчёт нового коронавируса озвучил офтальмолог из центрального госпиталя Уханя Ли Веньянь. 30 декабря 2019 года он написал несколько сообщений в групповой чат выпускников медицинского университета. Вот они:

“Есть семь подтверждённых случаев SARS, заразились на местном рынке, – пишет он в своих сообщениях. – Людей изолировали в реанимацию нашего госпиталя”. Добавляет фото описания диагноза, видео компьютерной томографии лёгких.”Подтверждено, что это коронавирусное заболевание, но точный вид вируса еще определяют. Скажите родным и близким, чтоб береглись”, – предупреждает Ли. “Осторожно, а то наш чат заблокируют”, – отвечают ему.

Скриншоты разговора разлетелись по сети. И уже 3 января поступила реакция. Не та, которой стоило бы ожидать в демократическом обществе: против Веньяна открыли уголовное дело, полиция принудила его подписать заявление об отказе от своих слов. 8 января он возвращается к работе в госпитале, подхватывает вирус. Через месяц умирает.

Ранее сообщалось, что если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.