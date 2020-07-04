Михаил Драгоманов - украинский публицист, историк, философ и общественный деятель. Всю свою жизнь он выступал за независимость Украины, одним из первых продвигал украинский литературный язык и образование, призывал к европеизму и указывал на пагубность русского православия для Украины.

Об этом говорится в материале украинской службы ВВС.

Драгоманов принадлежал к поколению киевской Старой Громады, к интеллектуальному кругу, в котором и были разработаны концепции развития украинского государства. Еще от студенческих лет он увлеченно работал в воскресных школах.

В его трудах сохранено память нации, свидетельство о событиях, которые не вспоминала официальная имперская наука. А разработанное Михаилом Драгомановим правописание – так называемая “Драгомановка” – стало одним из самых популярных в XIX веке.

Драгоманов много и плодотворно работал на благо украинской нации. Он призвал народ к европеизму и открытости культуры. Пропагандой украинства он занимался также работая в Юго-Западном отделении Российского географического общества, которое громадовцы смогли превратить в прототип украинской академии наук, развернув регулярные украинские студии. На некоторое время рупором украинства стала и редактируемая Драгомановим газета “Киевский телеграф”.

Однако деятельность украинофилов так испугала петербургскую власть, что 1876 появился Эмский указ о запрете украинского языка. В специальном приложении к нему царь Александр ІІ вспоминал Драгоманова как “положительно опасного в крае агитатора”.

Валуевский и Эмский запреты сделали практически невозможной легальную деятельность, что тогда сподвигло Драгоманова перенести ее за пределы Российской империи. С 1876 года Драгоманов в Галичине, затем в Женеве. Позже он также смог наладить издательскую деятельность и в Швейцарии.

В мае 1878 года на Литературном конгрессе в Париже Михаил Драгоманов первым привлек внимание к украинским проблемам. Он подготовил речь “Литература украинская, проскрибированна правительством российским”. В ней привел текст Эмского указа, согласно которому украинцам запрещалось переводить даже Священное Писание.

Драгоманов много внимания уделял проблеме отношения к русской культуре. Он анализировал проблему отношений империи и подчиненной им колонии. Драгоманов считал, что принуждение к изменению национально-культурной идентичности является признаком “порядка общественного”. Следовательно, по мнению Драгоманова, нужно менять политические условия.

Предписание русского царя об опасном украинском агитаторе все имперские власти выполняли очень внимательно, поэтому имя выдающегося украинского политического мыслителя, философа и антрополога, лидера молодой современной Украины последних десятилетий XIX века оставалось под строгим цензурным запретом до возникновения независимого украинского государства.