Остановки транспорта, магазины, парки, рестораны – в каких из этих мест и с какой долей вероятности можно заразиться коронавирусом?!

Ответы на эти вопросы дал иммунолог, доцент Массачусетского университета в Дартмуте Эрин Бромидж.

В условиях послабления карантинных ограничений в Украине и в мире – ответы на эти вопросы стали еще более актуальными. Свое видение ситуации эпидемиолог описал в блоге, который прочитали уже около 16 миллионов человек.

Где можно заразиться коронавирусом

Иммунолог пояснил, что заражение коронавирусом, как правило, происходит при постоянном контакте людей между собой. То есть наиболее высокий риск заразиться именно от своих домашних. Те могут принести инфекцию в дом, сами того не подозревая.

При этом, не стоит чрезмерно переживать о вероятности заражения, к примеру, в парке, когда вам навстречу бежит человек без маски.

Он пояснил, что на свежем воздухе продукт человеческого выдоха, в котором может быть вирус, рассеивается очень быстро. Потому, если какая-то доля вируса и попала на другого человека, то вероятность заражения крайне низкая.

“Чтобы вы заболели, в ваш организм должна попасть так называемая инфекционная доза – порядка тысячи частиц вируса SARS-CoV-2. Эта оценка базируется на исследованиях соответствующих доз применительно к MERS и SARS”, – написал он.

Чтобы заразиться – нужен длительный контакт с человеком. Получить необходимую для заражения дозу от проходящего или пробегающего мимо человека – нереально.

Симптомы, которых стоит опасаться

Кого действительно стоит опасаться, так это людей, у которых уже есть явные признаки возможного заражения: чихание и кашель.

При кашле человек за раз выбрасывает в воздух около трех тысяч мельчайших капель со скоростью 80 км/ч.

Большинство из них достаточно велики, чтобы упасть на землю под собственной тяжестью, но некоторые могут остаться в воздухе и долететь до противоположного конца комнаты.

К примеру, если человек, с которым вы едете в лифте, не кашляет, а чихает, риск увеличивается в 10 раз.

Один чих – это порядка 30 тысяч частиц, движущихся со скоростью 320 километров в час, причем гораздо меньшего размера, так что они легко долетают даже до самого дальнего конца помещения.

“Если человек заражен, то он, кашлянув или чихнув, всякий раз выделяет целых 200 миллионов вирусных частиц”, – отмечает Бромидж.

При личном контакте, когда инфицированный чихает, то за раз можно получить инфекционную дозу в тысячу вирусных частиц. Даже если возле вас никто не чихал и не кашлял, можно все равно заразиться, так как вирусные частицы витают в воздухе по несколько минут.

Бессимптомные распространители коронавируса

Общеизвестный факт – на протяжении пяти дней люди могут не иметь симптомов, но при этом заражать других. Спустя пять дней у некоторых признаки заражения так и не появляются. При этом, они выдыхают вирусные частицы, которые на некоторое время могут остаться в воздухе.

“При одном выдохе выделяется от 50 до 5000 капелек. Большинство из них движутся медленно и почти сразу падают на землю”, – отметил Бромидж.

Если человек дышит носом, то количество вирусных частиц существенно сокращается.

Ориентируясь на данные научных исследований, Бромидж отметил, что для того, чтобы набрать инфекционную дозу в тысячу частиц, необходимую для заражения коронавирусом, то нужно вдыхать все выделяемые им частицы на протяжении 50 минут.

То есть если в одном помещении находятся человек здоровый и бессимптомны носитель коронавирусной инфекции, то вероятность заражения первого незначительная, если тот не чихает и не кашляет.

Он обратил внимание на то, что большая часть заражений вне дома может происходить в результате контактов с бессимптомными больными. Но если начинается непосредственный контакт, то риск возрастает примерно в 10 раз.

“Стоит вам закричать или запеть – и капельки начинают буквально обстреливать пространство перед вами, причем они поступают из глубины легких, где ткани инфицированы сильнее. Вообще, любое усилие при выдыхании резко увеличивает заражение воздуха”, – отметил он.

Потенциально опасные места заражения

Наиболее вероятный риск заражения у представителей тех профессий, которым приходится постоянно контактировать с людьми, в том числе с зараженными.

Среди потенциально опасных мест заражения коронавирусом доктор Бромидж назвал круизные лайнеры, офисные помещения, спортивные и развлекательные мероприятия, вечеринки, похороны, вокальные репетиции.

“Даже если больной человек находится в 15 метрах от вас, как во время репетиции хора или в колл-центре, и количество достигающих вас частиц вируса невелико, за продолжительное время вы можете набрать дозу”, – говорит ученый.

К группе особого риска отнесли стоматологов.

“В ходе их работы, сверления, отсасывания и прочего, образуется большое количество аэрозольного вещества. Администрации следует подумать, как организовать рабочее пространство таким образом, чтобы защитить своих сотрудников, потому что опасность грозит прежде всего стоматологам, а не пациентам”, – утверждает Бромидж.

Также в группе риска – учителя и преподаватели.

“Учителя и преподаватели, в основном немолодые люди, должны находиться длительное время в одном помещении с молодежью. Надо основательно думать над тем, как обезопасить эти рабочие места”, – замечает эксперт.

Где более опасен вирус: на улице или в помещении

Науке пока неизвестны массовые случаи заражения, которые случались на отрытом воздухе. Так не происходит по причине того, что ветер и воздух рассеивают вирусные частицы, а солнечные лучи, влажность и ультрафиолет снижают продолжительность их существования. Если придерживаться социальной дистанции и не контактировать долго с кем-либо, вероятной инфикации можно избежать.

При этом, более опасные все же закрытые помещения, и чем меньше их площадь – тем хуже. Особенно это касается проведения мероприятий, где людям нужно постоянно разговаривать друг с другом, кричать или петь. Еще одна опасность – плохая или недостаточная вентиляция и кондиционирование воздуха.

Он считает, что магазины не водят в группу риска, если покупатель не находится долгое время на одном и том же месте.

Оценка риска возможного заражения

“Если вы сидите в хорошо проветриваемом помещении, где немного людей, риск невелик. Если вы работаете в открытом офисе, надо оценить его площадь, количество людей и вентиляцию. Если ваша работа подразумевает контакты лицом к лицу, тем более, громкие разговоры и крик, подумайте хорошенько”, – отметил иммунолог.

К примеру, если ситуация касается посетителя торгового центра, то если там большая площадь, хорошая вентиляция, немного людей, и он не будут там долго – риск заражения минимальный. Но если это работник склада в том же торговом центре, то для него риск заражения гораздо выше.