Об этом сообщается в материале американской газеты The Wall Street Journal.

“В течение почти трех недель врачи изо всех сил пытались установить нулевого пациента. Люди один за другим сообщали о схожих симптомах, но многие посещали небольшие, плохо обеспеченные ресурсами клиники и больницы. Некоторые пациенты отказывались платить за сканирование грудной клетки; другие отказались переходить в более крупные учреждения, которые были лучше оснащены для выявления инфекционных заболеваний”, – говорится в статье.

Уточняется, что в конце декабря власти Китая установили связь вируса с рынком диких животных в Ухане и изолировали госпожу Вэй, которая была одним из первых пациентов.

При этом подчеркивается, что один из первых врачей, который предупреждал власть, тогда был подвергнут критике за “распространение слухов”. Еще одного врача заставили написать письмо с самокритикой о том, что его предупреждения оказывали “негативное влияние”.

“Даже после того, как лидер Китая Си Цзиньпин лично приказал чиновникам контролировать вспышку болезни 7 января, власти продолжали отрицать, что она может распространяться между людьми – о чем доктора знали с конца декабря”, – сказано в статье.

Как заявил один из авторитетных китайских экспертов-эпидемиологов Чжун Наньшан, чиновники слишком долго не подтверждали публично, что коронавирус публично передается от человека к человеку.

“Хотя врачи усердно работали над тем, чтобы быстро выявить заболевание, им мешала система здравоохранения, которая, несмотря на значительные улучшения за последние 15 лет, часто оставляет людей из рабочего класса без достаточного доступа к врачам общего профиля и больничной койке”, – говорится в материале.

Подчеркивается, что вирус распространился значительно шире, чем мог бы, уже к тому времени, когда китайская власть официально заблокировала Ухань (эпицентр коронавируса). В свою очередь блокировка целых регионов и карантинные меры в Китае привели к замедлению дальнейшего распространения вируса.

Также сообщается, что одна из первых заболевших, госпожа Вэй, в первое время получала в больницах исключительно традиционное лечение, которое принято при обычных простудных заболеваниях, но неэффективно в случае нового коронавируса. И врачи признали ее болезнь серьезной только тогда, когда женщина уже “с трудом могла двигаться”. А через несколько дней похожие симптомы наблюдались уже у около трех десятков людей.

“Некоторые врачи поначалу даже не осознавали, что они лечат пациентов с рынка, что снижает вероятность того, что они разберутся”, – сказано в статье.

Китайские медики установили связь между людьми, которые заразились на рынке диких животных, только через 11 дней.

В начале 2020-го года также начали расти свидетельства, что коронавирус передается от человека к человеку, однако власти по-прежнему не реагировали должным образом.

“Опасаясь, что ее коллеги могут быть заражены таким же образом, доктор Ай еще раз предупредила администрацию больницы 1 января и приказала своему собственному отделению надеть маски. Той ночью отдел дисциплины больницы вызвал ее на беседу на следующий день. По словам доктора Ай, ее критиковали за “распространение слухов”. Она пыталась утверждать, что болезнь может быть заразной. Они сказали, что ее действия вызвали панику и “подорвали стабильность” Уханя. Д-р Ай сказала, что руководство больницы также запретило персоналу обсуждать болезнь публично или посредством текстов, или изображений. Восемь дней спустя медсестра в ее отделении почувствовала себя плохо, и позже было подтверждено, что она заразилась коронавирусом. К началу марта три доктора в больнице скончались от инфекции”, – сказано в статье.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что их китайский офис был проинформирован о новой болезни еще 31-го декабря. Однако при этом не было сказано о возможности передачи вируса от человека к человеку.

“Некоторые эксперты в области здравоохранения утверждают, что медицинские учреждения на тот момент допустили ошибку, ища только пациентов, у которых была лихорадка, а также прямой контакт с рынком диких животных. При этом они упустили из виду тех, кто вступал в тесный контакт с такими случаями, и других пациентов, у которых не было прямого контакта с рынком”, – подчеркивается в материале.

При всем этом китайская власть не подтверждала вспышку нового атипичного коронавируса публично до 9-го января 2020-го года.

“Тогда мы знали, что правительство лжет. Но мы не знаем, зачем им нужно было лгать. Может быть, они думали, что это можно контролировать”, – рассказал один из китайских медиков.

Только 15-го января глава центра чрезвычайных ситуаций в Китае заявил по телевизору, что существует риск передачи нового коронавируса от человека к человеку. Однако еще до 17-го января не было объявлено о новых случаях, а празднования китайского Нового года были продолжены.

Лидер Китая Си сделал свое первое публичное заявление о кризисе 20-января, однако не упомянул в нем о передаче коронавируса от человека к человеку. Через несколько часов об этом объявил по телевизору доктор Чжун.