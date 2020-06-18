Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Кабмин вносил программу в Парламент во второй раз. Ранее документ, который состоял всего из 9 страниц, был направлен на доработку.

В новой редакции в программе на сайте ВР – более 80 страниц. Но это не стало аргументом для ее принятия.

Так, накануне профильный комитет по вопросам экономразвития не рекомендовал Парламенту принимать программу.

Сегодня нардепы от ряда фракций Рады критиковали документ. Так, нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко отметил, что документ “нет смысла обсуждать”, поскольку Кабмин должен уже отчитываться о 100 днях деятельности, а не подавать план действий.

Нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк заявил, что программа Кабмина “похожа на сочинение”, которое не утвердил профильный комитет.

А лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко назвала программу Кабмина “туфтой”, за которую ее фракция голосовать не намерена.

В итоге проект постановления № 3330, которым планировалось утвердить программу, набрал лишь 207 голосов нардепов (при 226 минимально необходимых).

В частности, проголосовали только 176 нардепов от “Слуги народа” (при общем количестве в 248). Как сообщает корреспондент #Букв, во время рассмотрения программы несколько десятков депутатов от “СН” вышли из зала заседаний и ушли в буфет.

Также программу поддержали: 6 нардепов от группы “За майбутне”, 17 – от группы “Довира”, 8 внефракционных.

Ни одного голоса не дали фракции: “Европейской Солидарности”, ВО “Батькивщина”, “Голоса”, “Оппозиционной платформы – За життя”.