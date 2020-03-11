Более 115 тыс. человек заразились коронавирусом, свыше 4200 - умерли. Наверное, главный вопрос, который интересует людей - это как уберечься от заражения, что для этого надо делать?

#Буквы собрали рекомендации, как уберечь себя и родных от заражения.

28 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус COVID-19 может распространиться по всему миру. В тот же день сразу пять стран сообщили о первых случаях заражения, при этом все они были связаны с поездками в Италию. Украина стала 74-й страной, где зафиксировали коронавирус.

Что делать при подозрении на коронавирус?

Тут у врачей есть золотое правило относительно контроля над инфекциями – это изоляция заболевших людей. Так рекомендует ВОЗ.

В поликлинику ходить не следует – там обычно очереди. Если у человека подтвердится заболевание коронавирусом, то с высокой долей вероятности, что заболеют и те, кто находился рядом. Ведь вирус передается воздушно-капельным путем.

Если человек заболел или подозревает, что заразился, ему следует немедленно сообщить семейному врачу или вызвать скорую помощь.

Как не заразиться: рекомендации

Мыть руки.

Врачи рекомендуют частое мыть рук с мылом. Особенно важно уделять внимание участкам между пальцами и удалять грязь из-под ногтей.

Руки следует мыть: после прихода с улицы домой или на работу; после туалета; перед тем, как сесть за стол; если руки грязные.

В случае, когда нет возможности помыть руки, можно воспользоваться спреем-антисептиком или спиртовыми салфетками. Стоит отметить, что спиртовой антисептик должен содержать минимум 60 % спирта.

Проветривать помещения

Воздух в помещении не должен застаиваться.

Проветривать квартиру, офисы следует как можно чаще. Если есть возможность, лучше проводить больше времени на свежем воздухе.

Правильно питаться

Чтобы иммунитет, необходимо ежедневно есть фрукты, овощи, белок, ферментированные продукты.

Фрукты и овощи содержат витамины, необходимые для активной работы иммунной системы. Витамин С, содержащийся в сладком перце, капусте, цитрусовых, ягодах шиповника, помогает работать клеткам, которые поглощают потенциально вредные частицы. Для усиления работы витамина С необходим цинк – он содержится в отрубях, помидорах, чесноке, имбире, орехах, тыквенных семечках, бобовых. Витамин А поддерживает здоровье тканей рта, кишечника, дыхательных путей. Он содержится в шпинате, ярко-желтых, оранжевых и красных плодах.

Белковая пища. Белок – это строительный материал для нашего организма. Его дефицит снижает иммунитет. Пища, богатая белками: продукты животного происхождения (говядина, свинина, печень), яйца, рыба, бобовые (соя, горох, фасоль).

Ферментированные продукты: натуральные йогурты, кефир, квашенные огурцы, капуста – их потребление способствует размножению полезных бактерий в кишечнике.

Специи: чеснок, имбирь, орегано, корица известны своими антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищающими клетки организма от проникновения болезнетворных микроорганизмов. Но стоит помнить, это не панацея.

Чего не стоит делать?

От заражения вирусом не спасут простые медицинские маски. Хирургическая маска не может остановить вирус, если он “летает” в воздухе. Такое средство защиты больше для психологического успокоения.

Не стоит принимать для профилактики противовирусные препараты, иммуномодуляторы, индукторы интерферона – они малоэффективны.

Если появились первые симптомы – нельзя самостоятельно начинать лечение, а особенно принимать антибиотики. Антибиотики от вируса не спасают – они лечат бактериальную инфекцию.

Не прибегайте к народным методам лечения.

Рекомендации ВОЗ

Стандартные рекомендации ВОЗ следующие:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

при кашле и чихании прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой, которую после следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, у кого кашель, насморк, болезненный вид – лихорадка;

в людных местах соблюдайте дистанцию не менее 1 м друг от друга;

не трогайте глаза, нос и рот;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, следует обратиться к врачу и сообщить ему историю путешествий;

посещая рынки в районах, где сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными, любыми поверхностями, которые контактируют с животными;

не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. Не ешьте сырое мясо, яйца, молоко и так далее.

следите за информацией о заболевании, мерах профилактики, учреждениях, куда можно обратиться, только из официальных источников.

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Рекомендации для путешествующих

Путешествующие, которые болеют, целесообразно отложить свою поездку. Особенно это касается людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями.

Общие рекомендации для путешествующих стандартные:

гигиена рук;

использование одноразовых бумажных салфеток при чхании, кашле.

не касаться рта, носа, глаз;

не использовать медицинские маски – нет доказательств в их эффективности.

Но главное во время любой вспышки заболевания – не паниковать! Решайте проблемы по мере их поступления.