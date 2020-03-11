#Буквы собрали рекомендации, как уберечь себя и родных от заражения.

28 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус COVID-19 может распространиться по всему миру. В тот же день сразу пять стран сообщили о первых случаях заражения, при этом все они были связаны с поездками в Италию. Украина стала 74-й страной, где зафиксировали коронавирус.

Что делать при подозрении на коронавирус?

Тут у врачей есть золотое правило относительно контроля над инфекциями – это изоляция заболевших людей. Так рекомендует ВОЗ.

В поликлинику ходить не следует – там обычно очереди. Если у человека подтвердится заболевание коронавирусом, то с высокой долей вероятности, что заболеют и те, кто находился рядом. Ведь вирус передается воздушно-капельным путем.

Если человек заболел или подозревает, что заразился, ему следует немедленно сообщить семейному врачу или вызвать скорую помощь.

Как не заразиться: рекомендации

Мыть руки.

мыть руки

Врачи рекомендуют частое мыть рук с мылом. Особенно важно уделять внимание участкам между пальцами и удалять грязь из-под ногтей.

Руки следует мыть: после прихода с улицы домой или на работу; после туалета; перед тем, как сесть за стол; если руки грязные.

В случае, когда нет возможности помыть руки, можно воспользоваться спреем-антисептиком или спиртовыми салфетками. Стоит отметить, что спиртовой антисептик должен содержать минимум 60 % спирта.

Проветривать помещения

провітрювання приміщення

Воздух в помещении не должен застаиваться.

Проветривать квартиру, офисы следует как можно чаще. Если есть возможность, лучше проводить больше времени на свежем воздухе.

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Правильно питаться

Чтобы иммунитет, необходимо ежедневно есть фрукты, овощи, белок, ферментированные продукты.

Фрукты и овощи содержат витамины, необходимые для активной работы иммунной системы. Витамин С, содержащийся в сладком перце, капусте, цитрусовых, ягодах шиповника, помогает работать клеткам, которые поглощают потенциально вредные частицы. Для усиления работы витамина С необходим цинк – он содержится в отрубях, помидорах, чесноке, имбире, орехах, тыквенных семечках, бобовых. Витамин А поддерживает здоровье тканей рта, кишечника, дыхательных путей. Он содержится в шпинате, ярко-желтых, оранжевых и красных плодах.

Белковая пища. Белок – это строительный материал для нашего организма. Его дефицит снижает иммунитет. Пища, богатая белками: продукты животного происхождения (говядина, свинина, печень), яйца, рыба, бобовые (соя, горох, фасоль).

Ферментированные продукты: натуральные йогурты, кефир, квашенные огурцы, капуста – их потребление способствует размножению полезных бактерий в кишечнике.

Специи: чеснок, имбирь, орегано, корица известны своими антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищающими клетки организма от проникновения болезнетворных микроорганизмов. Но стоит помнить, это не панацея.

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Чего не стоит делать?

От заражения вирусом не спасут простые медицинские маски. Хирургическая маска не может остановить вирус, если он “летает” в воздухе. Такое средство защиты больше для психологического успокоения.

Не стоит принимать для профилактики противовирусные препараты, иммуномодуляторы, индукторы интерферона – они малоэффективны.

Если появились первые симптомы – нельзя самостоятельно начинать лечение, а особенно принимать антибиотики. Антибиотики от вируса не спасают – они лечат бактериальную инфекцию.

Не прибегайте к народным методам лечения.

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Рекомендации ВОЗ

Стандартные рекомендации ВОЗ следующие:

  • часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
  • при кашле и чихании прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой, которую после следует немедленно выбросить и помыть руки;
  • избегайте тесного контакта со всеми, у кого кашель, насморк, болезненный вид – лихорадка;
  • в людных местах соблюдайте дистанцию не менее 1 м друг от друга;
  • не трогайте глаза, нос и рот;
  • если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, следует обратиться к врачу и сообщить ему историю путешествий;
  • посещая рынки в районах, где сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными, любыми поверхностями, которые контактируют с животными;
  • не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. Не ешьте сырое мясо, яйца, молоко и так далее.
  • следите за информацией о заболевании, мерах профилактики, учреждениях, куда можно обратиться, только из официальных источников.

Рекомендации для путешествующих

Путешествующие, которые болеют, целесообразно отложить свою поездку. Особенно это касается людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями.

Общие рекомендации для путешествующих стандартные:

  • гигиена рук;
  • использование одноразовых бумажных салфеток при чхании, кашле.
  • не касаться рта, носа, глаз;
  • не использовать медицинские маски – нет доказательств в их эффективности.

Но главное во время любой вспышки заболевания – не паниковать! Решайте проблемы по мере их поступления.