Праздник Пасхи в этом году украинцы проведут дома в связи с общенациональным карантином из-за пандемии коронавируса. Освятить паски можно будет в домашних условиях.

Как правильно освящать паски, и кто должен совершать молитву благословения, #Буквам рассказал религиовед Дмитрий Горевой.

Религиовед пояснил, что в зависимости от конфессии могут быть некоторые различия в порядке освящения пасхальной трапезы.

“Как правило, читает молитву старший человек в семье или глава семейства”, – пояснил он.

Что касается порядка, в котором нужно читать молитвы, то он следующий:

“Читаются пасхальные молитвы, как “Христос воскрес из мертвых” трижды, или “Отче наш”. Читают молитву для освящения и кропят святой водой”.

Горевой пояснил, что не существует какого-то общего, каноничного порядка освящения.