Как правильно освящать паски, и кто должен совершать молитву благословения, #Буквам рассказал религиовед Дмитрий Горевой.
Религиовед пояснил, что в зависимости от конфессии могут быть некоторые различия в порядке освящения пасхальной трапезы.
“Как правило, читает молитву старший человек в семье или глава семейства”, – пояснил он.
Что касается порядка, в котором нужно читать молитвы, то он следующий:
“Читаются пасхальные молитвы, как “Христос воскрес из мертвых” трижды, или “Отче наш”. Читают молитву для освящения и кропят святой водой”.
Горевой пояснил, что не существует какого-то общего, каноничного порядка освящения.
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