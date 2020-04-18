Как это сделать в комментарии #Буквам рассказал религиовед Юрий Черноморец.

Он пояснил, что, в первом варианте, молитву должен читать старший мужчина.

Второй вариант – член семьи, который обычно ходит в церковь, кропит паску святой водой после того, как по онлайн-трансляции богослужения будут прочитаны молитвы. Также этот человек имеет право самостоятельно прочитать молитвы и окропить паски.

“Если святой воды нет, нужно паски просто перекрестить”, – пояснил религиовед.

Вот пример молитвы, которую можно прочесть при зажженной свече:

Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть попрал и сущим во гробах жизнь даровал! (Трижды)

Молитва для благословения пасхального хлеба и пасок

Боже всесильный и Господь Вседержитель, что через раба Твоего Моисея, во время выхода Израиля из Египта и освобождения Твоих людей из горькой неволи фараона, приказал заколоть агнца, преобразуя добровольно нам закланного на кресте Агнца, который берет грехи всего мира, Твоего возлюбленного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, – Ты и сегодня, смиренно молим Тебя, воззри на этот хлеб, и благослови и освяти его, потому что и мы, рабы твои, в честь и славу, и в память славного Воскресения Твоего Сына, а Господа нашего Иисуса Христа, через которого мы получили свободу от вечного враждебного рабства и неразрешимых пут ада, свободу перед Твоим величием сейчас в этот светлый, преславный день Пасхи, его приносим. А нас, сделай, чтобы мы стали причастниками Твоего небесного благословения, и всякую боль и болезнь Твоей силой отгони от нас, подавая всем здоровья. Ибо Ты источник благословения и податель исцеления, и Тебе славу воссылаем, безначального Отца, с Твоим единородным Сыном, и Твоим пресвятым благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за благословение пасхальных яиц, сыра и молочных изделий

Владыко Господи Боже наш, все сотворил, благослови сыр, молоко, яйца и другую пищу, и нас сохрани в благости Твоей, чтобы мы, наслаждаясь этими Твоими щедро представленными дарами, насытились и неописуемо твоей благости, ради пресветлого из мертвых тридневного воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Потому Твоя есть власть Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва за благословение пасхального агнца и другой мясной пищи

Призри, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, на агнца этого и на всю остальную мясную пищу, благослови и освяти их, как благословил и освятил еси агнца, которого Тебе привел верный Авраам, и агнца, который Тебе Авель принес от плодов, также и откормленного теленка, который велел ты заколоть для сына блудного, что снова вернулся к Тебе. И как-то сподобился насладиться Твоей милости, так и мы от Тебя, этих благословенных и освященных блюд потребляя, Твое благословение со здоровьем все получим, честного совета Креста Твоего и тридневного из мертвых воскресения. Ибо Ты истинная пища и Податель благ, все благословляешь и освящаешь, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем с безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

После молитв нужно трижды окропить пасхальную пищу произнося: