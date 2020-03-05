В материале американского издания The New York Times дали советы, как прекратить трогать свое лицо.

Об этом говорится в материале The New York Times.

“В течение дня мы касаемся множества поверхностей – дверных ручек, кнопок лифта, столбов метро – где вирусы, включая новый коронавирус, могут задерживаться на несколько дней. Оттуда микробы могут попадать с наших кончиков пальцев в нос, рот или глаза. Все это порталы входа для коронавируса, а также других вирусов и микробов”, – сказано в статье.

Отмечается, что вспышка нового китайского атипичного коронавируса заставила многих людей заново осознать, насколько часто они касаются своего лица.

“Очень трудно избавиться от этой привычки, поскольку часто мы трогаем лицо неосознанно” – говорит доктор Ванесса Раабе.

Держите под рукой коробку салфеток



Когда хочется потереть нос, почесать лицо или поправить волосы, возьмите салфетку. Если чувствуете, что хочется чихнуть, но салфетки нет, чихайте в локоть, а не в руку.

По информации экспертов в области здравоохранения, чихание в руку повысит вероятность передачи инфекции другим людям.

Определите триггеры

Сделайте паузу в течение дня, чтобы заметить компульсивное поведение. Как только вы лучше узнаете, когда и почему вы касаетесь своего лица, устранение основной причины может стать эффективным решением.

“Если вы трете глаза, потому что они сухие, используйте увлажняющие капли. Если вы используете свою руку как опору для подбородка или поправляете волосы, знайте об этом”, – сказано в материале.



Также медики советуют людям, которые носят контактные линзы и трут из-за этого глаза, просто начать носить очки.

Для того, чтобы помнить о своих триггерах, можно размещать по своему дому соответствующие напоминалки.

Держите руки занятыми.

Специалисты рекомендуют занимать руки мячиком или другим отвлекающим средством. При этом не забывайте регулярно чистить отвлекающий объект.

Можно также складывать руки на коленях, либо же придумать другие способы, как их задействовать.

Помимо того, можно использовать лосьон или ароматизированное мыло для того, чтобы вспоминать каждый раз, когда вы подносите руки к лицу.

Расслабьтесь

“Люди должны стараться снизить стресс во всех отношениях, а не одержимо беспокоиться о том, к чему они прикасаются. Стресс влияет на вашу иммунную систему, и чем больше у вас стресса, тем больше вы снижаете способность своего организма бороться с инфекциями”, – рассказывает доктор психиатрии.

Также, по словам специалиста, полезно концентрироваться на настоящем моменте времени, практикуя дыхательные упражнения и упражнения на тренировку осознанности.