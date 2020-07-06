Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В парке “Киевская Русь” (Копачив, Киевская область) в ночь с понедельника на вторник устроили народные гуляния в честь дня Ивана Купала. В них приняли участие десятки человек, многие на праздник надели вышиванки.
Фото: #Буквы
В рамках программы празднования были катание на лошадях, средневековые мастер-классы, отдых на пляже Лесного озера.
Также для гостей был организован квест по поиск папоротника и выступление конно-трюкового театра.
Были и традиционные прыжки через костер.
Также во время празднований проводили мастер-классы по плетению венков. Уже готовые венки девушки запустили на воду в Лесном озере.
- Ранее #Буквы рассказывали, какие есть традиции, обряды и гадания, связанные с праздником Ивана Купала.