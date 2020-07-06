В ночь с 6 на 7 июля в парке "Киевская Русь" под Киевом в честь дня Ивана Купала состоялись народные гуляния.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В парке “Киевская Русь” (Копачив, Киевская область) в ночь с понедельника на вторник устроили народные гуляния в честь дня Ивана Купала. В них приняли участие десятки человек, многие на праздник надели вышиванки.

Фото: #Буквы

В рамках программы празднования были катание на лошадях, средневековые мастер-классы, отдых на пляже Лесного озера.

Также для гостей был организован квест по поиск папоротника и выступление конно-трюкового театра.

Были и традиционные прыжки через костер.

Также во время празднований проводили мастер-классы по плетению венков. Уже готовые венки девушки запустили на воду в Лесном озере.