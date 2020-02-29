После рождения двоих детей у актрисы Дрю Бэрримор появилось новая непростая задача – привести свое тело в форму, в которой знаменитость будет любить себя. Путем сложных тренировок и сбалансированной диеты ей таки удалось избавиться от 10 лишних килограмм.

#Буквы рассказывают, как актрисе удалось похудеть.

Главным вдохновителем актрисы была звездный тренер из Лос-Анджелеса Марни Алтон, с которой она знакома около 15 лет.

На пути к идеальной фигуре она придерживалась строгой диеты на протяжении около полугода.

Ее диета построена на принципах правильного сбалансированного питания. Сократив быстрые углеводы, сахар, молочные продукты и калорийную пищу, такую как пицца, главный акцент в диете Бэрримор делает на растительную клетчатку (овощи, фрукты и зелень), а также крупы, мясо и морепродукты.

“Я следовала методам Кимберли Снайдер, но добавила в ее вегетарианские и веганские блюда немного белка, например, рыбу и курицу. Я была очень дисциплинирована, и все, что я делала, это плакала и мечтала о пицце. Я на самом деле все еще мечтаю и плачу о пицце”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #camplunch @yumboxlunch #happymonday Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore) 8 Июл 2019 в 5:37 PDT

Также иногда Бэрримор начинает свой день с зеленого смузи, состоящего из шпината, кинзы, салата ромен, сельдерея, яблока, груши и лимонного сока. По словам самой Снайдер, такой напиток полон волокон, витаминов и минералов, а употребление натуральных, цельных продуктов способствует естественной сытости и поддерживает хорошее самочувствие Бэрримор весь день.