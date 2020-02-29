#Буквы рассказывают, как актрисе удалось похудеть.
Главным вдохновителем актрисы была звездный тренер из Лос-Анджелеса Марни Алтон, с которой она знакома около 15 лет.
На пути к идеальной фигуре она придерживалась строгой диеты на протяжении около полугода.
Ее диета построена на принципах правильного сбалансированного питания. Сократив быстрые углеводы, сахар, молочные продукты и калорийную пищу, такую как пицца, главный акцент в диете Бэрримор делает на растительную клетчатку (овощи, фрукты и зелень), а также крупы, мясо и морепродукты.
“Я следовала методам Кимберли Снайдер, но добавила в ее вегетарианские и веганские блюда немного белка, например, рыбу и курицу. Я была очень дисциплинирована, и все, что я делала, это плакала и мечтала о пицце. Я на самом деле все еще мечтаю и плачу о пицце”.
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This is exactly how I feel on my diet right now! thank you @plastikmagazine
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I love to entertain friends and colleagues for lunch at home and my favorite dish to serve is always… pasta!! 🍝 I really do try to eat healthy, but I’ve turned to #EMSCULPT to help me find balance (and give me that extra bit of help), so I can enjoy fun pasta parties with friends on special occasions… because what is better than sharing a great meal with even better company and still feel great the next day?! #ad @btlaesthetics
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Также иногда Бэрримор начинает свой день с зеленого смузи, состоящего из шпината, кинзы, салата ромен, сельдерея, яблока, груши и лимонного сока. По словам самой Снайдер, такой напиток полон волокон, витаминов и минералов, а употребление натуральных, цельных продуктов способствует естественной сытости и поддерживает хорошее самочувствие Бэрримор весь день.
- Известная певица Адель, которая похудела на 45 килограмм, появилась на вечеринке по случаю вручения кинопремии “Оскар” в обтягивающем леопардовом платье.