Об этом пресс-служба МОЗ сообщила в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, “чтобы сдержать распространение COVID-19”.

Правила для посетителей:

  • садиться так, чтобы рядом, впереди и сзади были свободные места;
  • одеть маску;
  • группам до четырех человек выбирать первые ряды;
  • соблюдать этикет кашля.

Правила для работников:

  • измерять температуру перед началом работы;
  • соблюдать масочный режим;
  • регулярно мыть руки и проводить обработку дезинфектором.

Кроме того, кинотеатры должны предусмотреть достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами, бесконтактный контроль входных билетов, организовать одностороннее движение в залах и временно не выводить на работу сотрудников из группы риска.