В МОЗ напомнили, как должны вести себя работники кинозалов и посетители, чтобы не заболеть коронавирусом.

Об этом пресс-служба МОЗ сообщила в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, “чтобы сдержать распространение COVID-19”.

Правила для посетителей:

садиться так, чтобы рядом, впереди и сзади были свободные места;

одеть маску;

группам до четырех человек выбирать первые ряды;

соблюдать этикет кашля.

Правила для работников:

измерять температуру перед началом работы;

соблюдать масочный режим;

регулярно мыть руки и проводить обработку дезинфектором.

Кроме того, кинотеатры должны предусмотреть достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами, бесконтактный контроль входных билетов, организовать одностороннее движение в залах и временно не выводить на работу сотрудников из группы риска.