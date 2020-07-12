Об этом пресс-служба МОЗ сообщила в Facebook.
В сообщении подчеркивается, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, “чтобы сдержать распространение COVID-19”.
Правила для посетителей:
- садиться так, чтобы рядом, впереди и сзади были свободные места;
- одеть маску;
- группам до четырех человек выбирать первые ряды;
- соблюдать этикет кашля.
Правила для работников:
- измерять температуру перед началом работы;
- соблюдать масочный режим;
- регулярно мыть руки и проводить обработку дезинфектором.
Кроме того, кинотеатры должны предусмотреть достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами, бесконтактный контроль входных билетов, организовать одностороннее движение в залах и временно не выводить на работу сотрудников из группы риска.
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