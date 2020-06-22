Несомненно в процессе выздоровления от респираторных заболеваний, которым и является коронавирус COVID-19, немаловажную роль играет питание больного. Для таких людей очень важно не нагружать тяжелым процессом переваривания пищи свой организм.

Как же нужно питаться во время болезни и чтобы повысить выносливость организма #Буквам рассказала диетолог, эксперт по клинической нутрициологии Кристина Рзаева.

По ее словам, для людей, который заболели, очень важно не есть “потому что нужно”, а есть по желанию.

“Если у человека нет аппетита, у его организма нет ресурса на то, чтобы заниматься пищеварением, значит он не должен насиловать себя. Но вот что касается деток, тут особенно важно не допустить гипогликемии (патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже нормы), потому что у маленьких деток не накапливается гликоген и соответственно им нужно давать сладкое питье. Это может быть чай с медом, морсы с медом, разбавленные водой фруктовые фреши. Это для того, чтобы перестраховаться”.

Как питаться взрослым во время болезни

Что касается питания взрослых, то им также нужно давать регулярно пить.

“Это могут быть овощные фреши, травяные чаи и ягодные морсы. Если есть хочется, то нужно отдать предпочтение легкой овощной еде. Также необходимо соблюдать принцип небольших порций. Важно, чтоб на тарелке были сложные углеводы (молекулы сахара собранные в длинные цепочки. Из-за этой структуры процесс переваривания происходит медленно и резкого выброса сахара в кровь не происходит) и энергетическая ценность такой еды была высокой”, – отмечает нутрициолог.

По ее словам, это могут быть овощные салаты, цельные крупы, запеченные овощи с добавлением масла, орехов, семян, соусов из зелени.

Диетолог подчеркивает, что больной организм обязательно должен получать витамины, минералы, белок и здоровые жиры, так как это важно для клеточных мембран, для клеток иммунитета.

Что не следует есть, когда болеете

“Если во время болезни есть чувство голода, то не следует есть: макароны с мясом, рыбу с картошкой, яйца (тяжелые для пищеварения), молочные продукты: кефиры, йогурты, творожки, сырники”.

По словам Кристины Рзаевой, существует понимание того, что при вирусных заболеваниях человеку нужна глюкоза. Но сам коронавирус наиболее опасен именно тем, что при его среднем и сложном протекании присоединяется бактериальная инфекция. Что проявляется воспалением легких со всеми вытекающими последствиями. Этот процесс может уже развиваться и человек об этом даже не будет знать.

“Люди умираю не так от вируса, как от осложнений, вызванных бактериальной инфекцией, которая присоединяется в последствии, потому что вирус очень быстро и резко ослабляет иммунную систему”, – отмечает диетолог.

“Что помогает размножаться патогенным бактериям? Сахара. Несомненно, для наших иммунных клеток тоже нужна глюкоза и в целом человеку нужна глюкоза. Но наши иммунные клетки в отличии от патогенных бактерий способны переходить на потребление энергии из жирных кислот и тем самим сохраняя свои функции. А патогенам такой механизм не присущ. Таким образом, убирая быстрые углеводы (сладости, мучные изделия, фрукты), мы не даем питания бактериям”.

Много питья

По словам нутрициолога, во время заболевания очень рекомендуют пить кокосовую воду, щелочную воду (pH 8-9), чтобы получать необходимое количество электролитов.

“Можно пить сельдереево-огуречные фреши с добавлением воды или цитрусового сока – апельсина, лимона, например. Но тут важно отметить, что если вы принимаете препараты, желательно не брать грейпфрут, так как он несовместим со многими лекарствами… Если у человека гастрит или заболевания ЖКТ в острой форме, такие соки важно хорошо разбавлять водой. Американские и китайские ученые уже не раз заявляли, что при лечении коронавируса помогают большие дозы витамина С – это все цитрусовые, кислые ягоды, клюква, болгарский перец… Можно пить теплую щелочную воду, разбавленный водой яблочный уксус – в нем много витамина С и минералов. Кто имеет опыт – может поголодать”.

Питание при профилактике

Что касается профилактики коронавируса, то по словам Кристины Рзаевой, важно, чтобы питание было сбалансированным.

“В летний период важно налегать на овощи. Это минимум 500 г разноцветных овощей в сутки, это и крестоцветные (различные виды капусты, редис, кольраби), минимум 150-200 г различной зелени, салатов. Также обязательно должны быть здоровые жиры – сливочное масло, растительное масло холодного отжима, яичные желтки, семена, орехи, конопляные семечки, авокадо, оливки, икра. Ну и конечно же – белок. Не забываем о белке!”.

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