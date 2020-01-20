Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он, как глава государства, сделал все, что мог, чтобы иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами.

Об этом Зеленский рассказал в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

“Я не делал ничего противозаконного. Я по телефону разговаривал с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал все, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки”, – сказал Зеленский, подчеркнув, что очень любит вопросы про Америку.

Он отметил, что ведет себя так, чтобы избежать какого-либо своего участия или участия Украины или каждого украинца в политической ситуации Соединенных Штатов Америки.

“Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой”, – сказал Зеленский.