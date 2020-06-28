Об этом рассказывают #Буквы.

Конституция Украины была утверждена депутатами 2-го созыва Верховной Рады на 5-й сессии.

При этом именно День Конституции является единственным государственным праздников в Украине, который закреплен непосредственно в основном законе.

Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу. Таким образом, все законы принимаются на ее основании.

Работа над документом Конституции начался еще в 1993 году и возобновилась в 1994 году, когда новая Конституция была нужна новому президенту Леониду Кучме.

8 июня 1995 года между президентом Украины и Верховной Радой был заключен так называемый конституционный договор, состоящий из 61 статьи. Этот документ регламентировал взаимодействие ветвей власти и обязывал принять новую Конституцию.

Конституционная комиссия, которая состояла из экспертов и ученых, представила первые наработки уже в ноябре 1995 года.

Текст Конституции Украины представили депутатам парламента официально 17 апреля 1996 года. По словам участников событий, во время обсуждения текста документа время от времени едва ли не доходило до драк, настолько сильным было напряжение. Работа ввелась без выходных.

Само пленарное заседание Верховной Рады, на котором была утверждена Конституция Украины, началось 27 июня и продолжалось всю ночь, а за каждую статью голосовали отдельно. Голосование за последнюю статью прошло в 9:20 утра 28 июня в присутствии президента под всеобщие аплодисменты зала парламента.