В Сети уже появились первые видео этого процесса.
Обмен с боевиками “ДНР” происходил под Горловкой в рамках формата “всех на всех”.
Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сегодня на подконтрольную территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
В частности, с временно оккупированной территории Донецкой области освобождены 9 граждан Украины. Среди них должен быть военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов. Он попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.
Стоит отметить, что обмен на КПП “Майорск” уже завершился. По его итогам Денисова опубликовала фото 9 освобожденных из плена украинцев.
Теперь, по всей видимости, должно состояться освобождение 10 украинцев с временно оккупированных территорий Луганской области.
Украинцы после освобождения должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию. Как известно, на временно оккупированном Донбассе зафиксированы случаи коронавируса COVID-19, но оккупанты не предоставляют информацию о масштабах вспышки.
- 8 апреля в формате видеоконференции состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Стороны договорились о дате нового обмена удерживаемыми лицами.
- 11 марта Трехсторонняя контактная группа на заседании договорилась о создании “Консультационного совета” — органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
- Документ был подписан главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который, по словам дипломата Романа Бессмертного, не имел на это полномочий, и экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.