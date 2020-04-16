Утром в четверг, 16 апреля, на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами с подконтрольными России боевиками "ДНР".

В Сети уже появились первые видео этого процесса.

Обмен с боевиками “ДНР” происходил под Горловкой в рамках формата “всех на всех”.

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сегодня на подконтрольную территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В частности, с временно оккупированной территории Донецкой области освобождены 9 граждан Украины. Среди них должен быть военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов. Он попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.

Стоит отметить, что обмен на КПП “Майорск” уже завершился. По его итогам Денисова опубликовала фото 9 освобожденных из плена украинцев.

Теперь, по всей видимости, должно состояться освобождение 10 украинцев с временно оккупированных территорий Луганской области.

Украинцы после освобождения должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию. Как известно, на временно оккупированном Донбассе зафиксированы случаи коронавируса COVID-19, но оккупанты не предоставляют информацию о масштабах вспышки.