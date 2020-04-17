#Буквы рассказывают, как это происходит.
Решение об обязательной термометрии было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации, чтобы помешать распространению респираторной болезни COVID-19.
Где размещены КПВВ
Контрольно-пропускные пункты размещаются на въездах и выездах из города по адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Блокпосты будут работать до шести утра 21 апреля 2020 года.
Как меряют температуру
Общественную безопасность и порядок, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, обеспечивают правоохранители, патрульные полицейские проверяют транспортные средства, а медики тем временем измеряют температуру. Все они одеты в защитные маски и костюмы, соблюдая при этом установленные правила карантина.
Если во время проверки температура у человека до 37,5 градусов, то разрешено свободно ехать дальше.
В случае если температура будет выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, вызывают бригаду для тестирования на наличие коронавирусной болезни и отправлять этих граждан на самоизоляцию.
И только когда температура будет достигать более 38 градусов – человека принудительно госпитализируют.
Как рассказал участковый офицер полиции Голосеевского управления полиции Сергей Бершадский, сотрудники патрульной полиции выборочно останавливают и проверяют автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, а также машины, в салоне которых находится более трех человек, включая водителя.
По информации мэра столицы Виталия Кличко, на девяти установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела.
Стоит отметить, что из-за термометрии на въездах в Киев образовались пробки.
Пробка на Житомирском шоссе / Скриншот
ул. Богатырская / Скриншот
27 км Столичного шоссе / Скриншот
- Ранее в КГГА сообщали, что при въезде в Киев у водителей и пассажиров транспортных средств обязательно будут проверять температуру тела в рамках карантина из-за вспышки коронавируса (на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда). Отмечалось, что без проведения температурного скрининга граждан в столицу допускать не будут. Также не будут пропускать лиц с признаками вирусных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию или госпитализацию.