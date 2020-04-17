С 13:00 16 апреля в столице начали обязательный температурный скрининг пассажиров и водителей на основных въездах в Киев.

#Буквы рассказывают, как это происходит.

Решение об обязательной термометрии было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации, чтобы помешать распространению респираторной болезни COVID-19.

Где размещены КПВВ

Контрольно-пропускные пункты размещаются на въездах и выездах из города по адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. Броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Блокпосты будут работать до шести утра 21 апреля 2020 года.

Как меряют температуру

Общественную безопасность и порядок, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, обеспечивают правоохранители, патрульные полицейские проверяют транспортные средства, а медики тем временем измеряют температуру. Все они одеты в защитные маски и костюмы, соблюдая при этом установленные правила карантина.

Если во время проверки температура у человека до 37,5 градусов, то разрешено свободно ехать дальше.

В случае если температура будет выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, вызывают бригаду для тестирования на наличие коронавирусной болезни и отправлять этих граждан на самоизоляцию.

И только когда температура будет достигать более 38 градусов – человека принудительно госпитализируют.

Как рассказал участковый офицер полиции Голосеевского управления полиции Сергей Бершадский, сотрудники патрульной полиции выборочно останавливают и проверяют автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, а также машины, в салоне которых находится более трех человек, включая водителя.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, на девяти установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела.

Стоит отметить, что из-за термометрии на въездах в Киев образовались пробки.

Пробка на Житомирском шоссе / Скриншот

ул. Богатырская / Скриншот

27 км Столичного шоссе / Скриншот