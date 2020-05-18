Министерство здравоохранения разработало проект рекомендаций для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), которое планируют провести с 25 июня по 17 июля, в условиях карантина.

Рекомендации указаны в постановлении Главного санитарного врача Украины.

Согласно обнародованному на сайте Минздрава проекту рекомендаций для проведения ВНО, при организации тестирования необходимо будет составить график допуска участников в здание, где будет проводится ВНО. График должен учитывать время для проведения термометрии и предупреждать скопление учеников.

В местах проведения ВНО должны дежурить медики.

Маршруты участников тестирования должны быть разработаны таким образом, чтобы минимизировать контакты между группами. Места рассадки учеников нужно будет определять таким образом, чтобы обеспечить расстояние 1,5 м между учениками; при этом рядом, впереди и сзади участника места должны оставаться не занятыми.

Участники тестирования должны быть в масках. На входе в здание и на входах в аудитории, где будет проходить ВНО, нужно обеспечить наличие антисептиков.

В аудиториях за час до начала тестирования и после него нужно будет проводить уборку с дезинфекцией, также аудитории должны проветриваться. Входные двери в аудитории должны быть открыты на весь период тестирования.

Согласно обнародованному распоряжению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, эти нормы пройдут общественное обсуждение до 19 мая и лишь затем будут утверждены окончательно.