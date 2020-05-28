Штаб-квартира компании Prada располагается в Италии, в Вальвине (Тоскана). После возобновления работы компании руководство ввело ряд мер, которые гарантируют безопасность сотрудников.

Об этом идет речь в репортаже издания Vogue.

“Сейчас, несомненно, самое важное – это не продукт Prada, а нечто гораздо более фундаментальное, – процесс производства Prada во времена COVID-19”, – отметили в компании.

В штаб-квартире работает 800 сотрудников, которые ежедневно проходят проверку при входе в здания компании. В частности, руководство компании обеспечило измерение температуры с помощью тепловых сканеров.

Температура должна быть не выше 37,5 градуса. Затем необходимо продезинфицировать руки. После этого сотрудникам выдают упаковку с двумя санитарными масками, изготовленными Prada.

На третий день после возобновления работы, в здании компании был установлен настенный сканер, который регулирует передвижение больших групп людей, оповещая интервалы в 20 минут, чтобы избежать больших скоплений.

“Это позволяет избежать собраний у входа и любых собраний здесь. Здесь нет очереди, и система очень быстрая, точная и надежная”, – объяснили в Prada.

Во всей Тоскане около 300о сотрудников Prada прошли тестирование на коронавирус, у восьми из них обнаружили COVID-19. Prada немедленно предложила дальнейшее тестирование для этих сотрудников и их семей.

Компания запланировала проверять сотрудников каждый месяц.

“Важно знать, что вы работаете в безопасной среде. После всех тех дней блокировки все были обеспокоены. Но когда вы видите эти процедуры, вы понимаете, что мы стремимся гарантировать безопасность людей, которые работают у нас. Если вы выходите из дома, садитесь в машину, идете на работу, а затем возвращаетесь к своей семье, это знание имеет большое значение”, – отметили в Prada.