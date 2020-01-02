Пенсионный фонд Украины запустил новый онлайн-сервис - электронная трудовая книжка, который доступен на веб-портале электронных услуг. Теперь украинцы онлайн могут просматривать сведения о своей трудовой деятельности.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в Facebook.

В электронной трудовой книжке “информация отображается обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Этот сервис поможет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также об уплаченных страховых взносах. В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, так как они будут сохранены в электронном формате.

Кроме того, застрахованные лица и работодатели смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий документов, заверенных квалифицированной электронной подписью. Сейчас Пенсионный фонд Украины разрабатывает соответствующий порядок.

Для того, чтоб воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (ЭЦП).