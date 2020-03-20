Российские СМИ продолжают распространять фейки о корнавирусе на территории стран Евросоюза, дезинформируя читателей и сея панику.

Об этом идет речь в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).

Сотрудник пресс-службы ЕС Петер Стано отметил, что Россия – не единственный источник дезинформации о коронавирусе, вызывающем заболевание COVID-19.

Для борьбы с дезинформацией создана специальная платформа, East StratCom, которая занимается сбором и разоблачением фейков.

К примеру, среди СМИ, распространяющих фейки, есть издание News Front, большинство “корреспондентов” которого, по утверждению самого издания, – волонтеры. Сайт выходит на восьми языках, включая немецкий и французский. News Front учрежден в аннексированном Россией Крыму. Он распространял, например, информацию о том, что коронавирус “сконструирован как биологическое оружие”, направленное на “стерилизацию” населения.

Но есть немало СМИ, напрямую связанных с Кремлем. К примеру, это российский государственный вещатель Sputnik. Так, Sputnik Латвия опубликовал материал с предположением, что коронавирус могли “придумать” в этой стране. В материале такое предположение аргументировали тем, что в Латвии много “талантливых ученых-биологов и фармацевтов”, а также тем, что эпидемия COVID-19 выгодна властям.

На российском “Первом канале” в программе “Большая игра” от 8 февраля некий микробиолог Игорь Никулин утверждал, что в британской государственной биохимической лаборатории Портон-Даун уже есть вакцина от коронавируса. Это – неправда.

Никулина в студии не раз представляли, как члена Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию. Но найти такую структуру на сайте ООН невозможно.

В материале Russia Today на арабском утверждается, что коронавирус мог быть вызван американской биологической атакой на Китай и Иран.

В ЕС уверены, что Россия не выстраивала какую-то определенную стратегию по дезинформации. Наоборот, различные СМИ распространяют фейковую информацию, которую нашли у «инсайдеров» в соцсетях, разгоняя различные “теории заговора”.

К примеру, когда одно российское издание пишет о том, что паника из-за коронавируса вымышленная, а последствия от заражений будут не больше, чем от сезонного гриппа, то, к примеру, на сайте Gеополитика.ру предрекают апокалиптические сценарии.

Но у росСМИ есть совершенно четкая цель в кампании по дезинформации – подорвать доверие к системам охраны здоровья, властям и международным организациям. Основными фейками при этом называют утверждения, что коронавирус создали в лабораториях НАТО и что он в итоге приведет к коллапсу Евросоюза.

Распространение фейки росСМИ о коронавирусе

Коронавирус – это биологическое оружие, которое альтернативно используется Китаем, США, Великобританией или даже Россией (с целью уничтожения ЕС и НАТО).

Коронавирус не вспыхнул в Ухане. На самом деле, его создали и распространили из секретных американских лабораторий по всему миру.

Вспышка была вызвана мигрантами, а мигранты распространяют вирус в ЕС.

Коронавирус связан с 5G (например, Ухань как полигон 5G).

ЕС не справился с кризисом – ЕС – это катастрофа для Европы.

ЕС не готов оказать срочную поддержку своим государствам-членам – вместо этого им приходится полагаться на внешнюю поддержку, при этом Китай чаще всего упоминается в качестве источника такой помощи.

Китай приходит на помощь ЕС, а Брюссель не помогает странам-членам ЕС.

Шенген больше не существует – европейцы находятся в карантине, но мигранты могут свободно передвигаться.

Коронавирус – это обман, его не существует.

ЕС может ввести массовую вакцинацию.

Лечение: утверждают, что существуют природные средства для лечения вируса, которые часто сочетаются с рассказами о вакцинации.

Разные теории заговора: исторические предсказания о пандемии, эпидемиях, поражающих планету, тайное “глубокое государство”, пытающееся контролировать рост населения, пандемия, вызванная химическими тропами или ведущая к Третьей мировой войне.

Как часто росСМИ публикуют фейки

East StratCom собрала более 110 случаев распространения фейков различного типа разными типами СМИ.

Данные собраны за период с 22 января по 19 марта.

Больше всего фейков распространяет RT Spanish (росСМИ на испанском языке).

Все фейки со стороны России стоит разделить на несколько типов, в зависимости от предназначения – для российской или иностранной аудитории.

Фейки для россиян – коронавирус описан, как форма иностранной агрессии. К примеру, инфекцию описывают, как результат работы секретных лабораторий США и Запада. При этом, якобы именно Россия противостоит иностранным попыткам, борясь с коронавирусом.

Фейки для иностранцев – коронавирус описан, как результат заговора “глобальных элит”. Как правило, это материалы на английском, итальянском, испанском и арабском языках. Их цель состоит в том, чтобы вызвать недоверие к национальным и европейским властям и системам охраны здоровья, международным учреждениям и научным экспертам.

Фейки о том, что коронавирус – искусственный. Такие материалы пишут для представителей обеих аудиторий.