Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказал, как можно пошить или сделать маски дома из подручных материалов, в частности из футболки или банданы.

Соответствующие инструкции есть на сайте cdc.gov.

Центр рекомендует использовать тканевые маски, чтобы замедлить распространение вируса.

При этом ведомство отмечает, что тканевые маски не следует носить детям младше 2 лет, тем, у кого проблемы с дыханием, или тем, кто находится без сознания, недееспособен или иным образом не может снять маску без посторонней помощи.

В Центре подчеркивают, что тканевые лицевые маски не являются хирургическими масками или респираторами N95.

Тканевые лицевые маски должны:

плотно прилегать, но при этом не вызывать чувства дискомфорта;

крепиться завязками или ушными петлями;

иметь несколько слоев ткани;

позволять свободно дышать;

поддаваться стирке без повреждений или изменения формы.

Как сделать маску из футболки?

Для этого потребуется футболка и ножницы.

От нижней части футболки следует отрезать кусок шириной 17-20 см. Далее с одной стороны вырезать прямоугольник 15-17 см.

Лицевая повязка из банданы

Необходимые материалы: бандана, фильтр для кофемашин, резинки, ножницы.