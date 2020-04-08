Соответствующие инструкции есть на сайте cdc.gov.

Центр рекомендует использовать тканевые маски, чтобы замедлить распространение вируса.

При этом ведомство отмечает, что тканевые маски не следует носить детям младше 2 лет, тем, у кого проблемы с дыханием, или тем, кто находится без сознания, недееспособен или иным образом не может снять маску без посторонней помощи.

В Центре подчеркивают, что тканевые лицевые маски не являются хирургическими масками или респираторами N95.

Тканевые лицевые маски должны:

  • плотно прилегать, но при этом не вызывать чувства дискомфорта;
  • крепиться завязками или ушными петлями;
  • иметь несколько слоев ткани;
  • позволять свободно дышать;
  • поддаваться стирке без повреждений или изменения формы.

Как сделать маску из футболки?

Для этого потребуется футболка и ножницы.

От нижней части футболки следует отрезать кусок шириной 17-20 см. Далее с одной стороны вырезать прямоугольник 15-17 см.

маска из футболки

Лицевая повязка из банданы

Необходимые материалы: бандана, фильтр для кофемашин, резинки, ножницы.

  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что здоровым людям нет необходимости в общественных местах носить медицинские маски и респираторы.