Марина Никитина, народный депутат от "Слуги народа", которая избиралась по 82-у округу в Запорожской области, обсуждала со своим помощником, юристом Андреем Кавериным местные выборы в Запорожской области.

Об этом сообщают #Буквы.

Каверин Андрей: Есть Наталья Никитюк из Степного. Шла от седовласого гетьмана (Петра Порошенко, -ред.).

Марина Никитина: Не, не, не ко мне. Я контакт скинула.

Каверин: Сейчас на меня все скинут, как на Марьяну.

Никитина: Нет. Я добазарюсь.

Каверин: Да все хорошо. Я ему отписал подробно… Марина, напиши ему, пусть от меня отъ*бется. Разве это наши проблемы, что у главы запорожского районного штаба коллектив людей не может набрать в комиссию? Зачем мне рассказывать, что если мы все вместе не наберем людей, то будет жопа в Запорожском районе? Ти указания, кидаться им на подмогу сегодня не давала? А он мне рассказывает, что я должен свою работу в сторонку отложить.

После этого Марина Никитина сделала скриншот переписки.

А потом стала звонить своему мужу Александру.