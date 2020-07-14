Об этом сообщают #Буквы.
Каверин Андрей: Есть Наталья Никитюк из Степного. Шла от седовласого гетьмана (Петра Порошенко, -ред.).
Марина Никитина: Не, не, не ко мне. Я контакт скинула.
Каверин: Сейчас на меня все скинут, как на Марьяну.
Никитина: Нет. Я добазарюсь.
Каверин: Да все хорошо. Я ему отписал подробно… Марина, напиши ему, пусть от меня отъ*бется. Разве это наши проблемы, что у главы запорожского районного штаба коллектив людей не может набрать в комиссию? Зачем мне рассказывать, что если мы все вместе не наберем людей, то будет жопа в Запорожском районе? Ти указания, кидаться им на подмогу сегодня не давала? А он мне рассказывает, что я должен свою работу в сторонку отложить.
После этого Марина Никитина сделала скриншот переписки.
А потом стала звонить своему мужу Александру.
- Депутат от “Слуги народа”Александр Кабанов на заседании Верховной Рады жаловался некому Эдику на то, что его обманули в вопросе касательно местных выборов и теперь на него плохо смотрит начальство.