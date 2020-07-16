Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Праймериз проходил с участием президента Владимира Зеленского и представителей Офиса президента.
Перед фракцией выступили 5 претендентов – Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин и Александр Дубинский.
Кандидатуру Верещук на праймериз поддержало 87 депутатов фракции. Также при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и социология, проведенная офисом президента.
Зеленский отметил, что Верещук по балам вдвое опередила нардепа Александра Дубинского.
Фото: #Буквы
- 31 мая народный депутат от “Слуги народа”, бывший гендиректор группы “1+1 медиа” Александр Ткаченко сообщил о намерении участвовать в праймериз “СН” на выборы мэра Киева.
- В тот же день народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский также объявил о своем желании принять участие в праймериз “СН” на пост мэра Киева.
- Ранее народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Куницкий опубликовал обращение к Президенту с просьбой провести внутрипартийный праймериз перед местными выборами. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”. Он уточнил, что праймериз, о которых просили его депутаты, будут.