Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Праймериз проходил с участием президента Владимира Зеленского и представителей Офиса президента.

Перед фракцией выступили 5 претендентов – Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин и Александр Дубинский.

Кандидатуру Верещук на праймериз поддержало 87 депутатов фракции. Также при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и социология, проведенная офисом президента.

Зеленский отметил, что Верещук по балам вдвое опередила нардепа  Александра Дубинского.

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Фото: #Буквы

  • 31 мая народный депутат от “Слуги народа”, бывший гендиректор группы “1+1 медиа” Александр Ткаченко сообщил о намерении участвовать в праймериз “СН” на выборы мэра Киева.
  • В тот же день народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский также объявил о своем желании принять участие в праймериз “СН” на пост мэра Киева.
  • Ранее народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Куницкий опубликовал обращение к Президенту с просьбой провести внутрипартийный праймериз перед местными выборами. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”. Он уточнил, что праймериз, о которых просили его депутаты, будут.