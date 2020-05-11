Список требований содержится в опубликованном распоряжении министерства.
В частности, заведениям общественного питания будет необходимо выполнять следующие требования:
– работники перед началом рабочего дня должны измерять температуру;
– обслуживание осуществляется исключительно на вынос или на летней террасе с соблюдением дистанции между местами не меньше 1,5 метров;
– за одним столом должно находиться не более двух клиентов;
– в зоне обслуживания должны присутствовать антисептики;
– запрещается выдавать клиентам бумажные меню (меню должны быть размещены на входе или за столиком стационарно);
– работники заведений общественного питания должны использовать средства защиты.
- Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.