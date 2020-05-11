Стало известно, каких правил работы во время карантина должны придерживаться на летних площадках заведений общественного питания.

Список требований содержится в опубликованном распоряжении министерства.

В частности, заведениям общественного питания будет необходимо выполнять следующие требования:

– работники перед началом рабочего дня должны измерять температуру;

– обслуживание осуществляется исключительно на вынос или на летней террасе с соблюдением дистанции между местами не меньше 1,5 метров;

– за одним столом должно находиться не более двух клиентов;

– в зоне обслуживания должны присутствовать антисептики;

– запрещается выдавать клиентам бумажные меню (меню должны быть размещены на входе или за столиком стационарно);

– работники заведений общественного питания должны использовать средства защиты.

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.