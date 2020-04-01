Появление в семье малыша – это не повод перестать путешествовать. Вы можете отправиться в путешествие всей семьей и отлично провести время, новые эмоции и смена обстановки пойдут на пользу всем. Правда, для того, чтобы все прошло гладко, необходимо заранее все продумать и тщательно спланировать поездку.

Каких правил следует придерживаться?

Опытные путешественники с детьми рекомендуют комплексно подходить к планированию поездки и придерживаться следующих правил:

предварительная подготовка ребенка к дороге;

покупка детского автокресла и прогулочной коляски;

тщательная разработка маршрута с остановками и ночевками в отелях;

добавление в автомобильную аптечку детских средств;

организация досуга в пути.

Ребенок не привык еще к дальним поездкам, поэтому его нужно морально подготовить к этому, рассказать о путешествии и заинтересовать приключениями. Проще всего путешествовать с грудничками, которые большую часть времени спят в автолюльке, они просыпаются только поесть, поэтому поездка не должна вызывать особого дискомфорта. Деткам постарше может быть скучно и неудобно долго находиться в автомобильном кресле, поэтому позаботьтесь о том, чтобы им было чем заняться в дороге. Одни малыши увлекаются быстро меняющимися пейзажами за окном, другим необходимы разные развлечения.

Детское автокресло – это вопрос не столько комфорта, сколько безопасности, поэтому позаботьтесь о том, чтобы оно соответствовало европейским стандартам и возрасту ребенка. Если до путешествия малыш мало ездил в автокресле и не любит в нем сидеть, проведите разъяснительную беседу и расскажите о важности этого условия.

Делайте частые остановки, чтобы ребенок мог подышать свежим воздухом, немного прогуляться. Если поездка очень долгая, то разбивайте ее на части и останавливайтесь в гостиницах. Прогулочная коляска здесь будет незаменимым атрибутом, так как вечером вы сможете погулять с ребенком по городу, в котором остановились ночевать. Выбирайте складывающиеся модели, которые легко помещаются в багажник и не занимают в нем очень много места.

На что обратить особое внимание?

Прислушивайтесь к состоянию и желаниям ребенка, следите за тем, чтобы в машине не было сквозняков и был комфортный микроклимат. Быстрая перемена мест и климатических условий может повлиять на состояние здоровья малыша. При первых симптомах серьезных заболеваний обратитесь в местный медпункт, чтобы исключить вероятность осложнений. Как правило, это очень редкие случаи, но вы должны их учитывать.