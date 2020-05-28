Все мероприятия ко Дню Киева в этом году будут проходить в онлайн-формате в связи со вспышкой коронавируса и карантином.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“В последнее воскресенье мая Киев традиционно отмечает день рождения города. В этом году он приходится на 31 мая. Обычно в столице происходили большие концерты, фестивали еды, ярмарки, “Пробег под каштанами”. Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены. И День Киева будем праздновать в онлайн-формате”, – отметил он.

Так, на телеканале “Киев” в этот день будут транслировать живые концерты украинских исполнителей.

Кроме того, будут показаны “программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня”. Согласно сообщению на сайте КГГА, это такие тематические сюжеты, как: “Прогулки по Киеву”, “Киев, который мы любим”, “Портреты” и “Истории”.

Кличко уточнил, что сюрпризы ждут и пользователей соцсетей. В частности, столичные коллективы создают праздничные ролики, которые обнародуют на страницах в социальных сетях, на своих YouTube-каналах и сайтах.

Что касается традиционного “Пробега под каштанами”, то и он состоится в онлайн-формате.

“Традиционный “Пробег под каштанами” состоится тоже в онлайн-формате. Там есть интересная задумка. За всех киевлян будут бежать несколько человек. Улицы перекрывать не будут. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос – 100 гривен. Средства направят на нужды украинских врачей и медицинских учреждений – Центра детской кардиологии, кардиохирургии МОЗ Украины и других”, – подчеркнул Кличко.

Кроме того, в День Киева покажут праздничную телевикторину с киевлянами, а на радио будут поставлены концерты музыкальных групп (“On I Ona”, “ADAM”, “Нумер 482”, “Green Grey” и других).

Те, кто 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить возле здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, увидят музыкальное поздравление артистов, выступающих прямо с балкона фасада здания.

Также с 31 мая в столице начнут работать фонтаны.

Кличко проинформировал, что город 31 мая будут усиленно патрулировать наряды полиции и муниципальной стражи.

При этом въезд в Киев ограничивать не планируется.

“Въезд в Киев – его мы ограничивать не будем. Я надеюсь, что у людей хватит сознания не подвергать себя опасности и не ехать массово в столицу. Соблюдайте правила! А в следующем году уже отметим день нашего города традиционно – массово и весело”, – заявил Кличко.

(На видео – с 15:36)