Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания парламента обнималась с внефракционным народным депутатом Вадимом Новинским.

Соответствующее фото сделал корреспондент #Букв.

Во время заседания Верховной Рады в понедельник, 13 июля, Юлия Тимошенко попала в объективы журналистов во время общения с Вадимом Новинским. Нардепы обнимались и о чем-то переговаривались шепотом.

Снимки Тимошенко с Новинским вызвали бурную реакцию у пользователей Сети.

В комментариях под фото вспоминали и то, что Новинский является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата.

И скандальную переписку нардепа от “Слуги народа” Богдана Яременко.

И просто делились наблюдениями и критикой в адрес нардепов.