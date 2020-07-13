Соответствующее фото сделал корреспондент #Букв.
Во время заседания Верховной Рады в понедельник, 13 июля, Юлия Тимошенко попала в объективы журналистов во время общения с Вадимом Новинским. Нардепы обнимались и о чем-то переговаривались шепотом.
Снимки Тимошенко с Новинским вызвали бурную реакцию у пользователей Сети.
В комментариях под фото вспоминали и то, что Новинский является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата.
И скандальную переписку нардепа от “Слуги народа” Богдана Яременко.
И просто делились наблюдениями и критикой в адрес нардепов.
-
Ранее сообщалось, что лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко смотрела музыкальный клип во время внеочередного заседания Верховной Рады.