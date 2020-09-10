Статистика свидетельствует о том, что сильнее всего жители Украины мерзнут в период, предшествующий отопительному сезону. Поскольку температура воздуха осенью зачастую снижается достаточно резко, жителям квартир и частных домов приходится обзаводиться отопительной техникой (например, инфракрасными обогревателями) для обеспечения комфортных микроклиматических условий.

Для стабилизации температурного режима в жилищах украинцы используют самые разнообразные девайсы, доступные в продаже на рынке климатической техники.

ИК-обогреватели

Оптимальным вариантом для повышения температуры в жилых зданиях многие пользователи считают инфракрасные обогреватели. Такие устройства функционируют по особому принципу и сильно отличаются от обычных электрических конвекторов. Они используют инфракрасное излучение для нагрева окружающих предметов. Соответственно, функционируют девайсы по принципу Солнца — они передают тепло предметам мебели, технике, а также декору. А перечисленные объекты в свою очередь «снабжают» теплом воздушную массу.

Лучше всего для домашнего использования подходит обогреватель инфракрасный UFO, Ardesto или Teploceramic.

Тепловентиляторы

Еще одна популярная разновидность отопительных приборов — это тепловые вентиляторы разного размера. Их выбирают по трем причинам.

Универсальность. В ассортименте разработчиков климатической техники есть решения для помещений практически любой площади. Использовать тепловентиляторы можно даже под открытым небом.

Доступность. На рынке представлено большое количество бюджетных моделей с высокими показателями надежности и долговечности.

Легкость использования. Тепловентиляторы не требуют специфического монтажа. Они работают от электросети, поэтому для их корректного функционирования нужен только доступ к источнику питания.

Масляные радиаторы

Классикой в мире теплового оснащения считаются масляные обогреватели. Они оснащены резервуаром с минеральным маслом, которое и выполняет роль источника тепловой энергии. Также в конструкции таких устройств есть ТЭН и шнур для подсоединения к сети питания.

Покупать масляные радиаторы украинцев мотивируют четыре фактора:

безопасность и долговечность,

эргономичная конфигурация и легкость эксплуатации,

демократичная цена,

отсутствие шума и неприятных запахов.

Другие виды обогревателей

Также в качестве временного основного источника тепла украинцы охотно используют кондиционеры. Например, сплит-системы справляются с нормализацией микроклимата в период межсезонья.

Еще один популярный источник тепла — керамические панели. Они привлекают пользователей стильным внешним видом и высокой эффективностью.

Пользуется спросом и оснащение для укладки теплых полов. Маты и кабели устанавливают, как локально (например, на кухне или в туалете), так и по всей площади квартиры или дома.