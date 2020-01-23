#Буквы собрали все подробности инцидента.

22 января Премьер-министр Алексей Гончарук, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, сообщил “одну из самых главных новостей дня”:

“Только что Министерство инфраструктуры подписало “Меморандум о взаимопонимании” с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn”, – отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что такой альянс является “логическим продолжением Плана реструктуризации “Укрзализныци”, анонсированного Президентом Владимиром Зеленским. При этом Гончарук обозначил — о продаже или аренде “Укрзализныци” речь не идет.

Уже на следующий день премьер-министр во время выступления на “Украинском завтраке” в Давосе, говоря об этом соглашении, заявил, что Украина намерена “отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу”.

“Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это системное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам”, – подчеркнул Гончарук.

Глава Правительства уточнил, что о деталях “еще нужно договариваться”, и еще должны быть подписаны официальные документы.

На видео с 5 минуты

Такое заявление вызвало бурную реакцию среди народных депутатов. В частности, глава партии “Голос” Юлия Клименко написала в соцсетях, что шокирована словами Гончарука о том, что в рамках меморандума Украины с Deutsche Bahn “Укрзализныцю” планируют передать в управление немецкой компании на 10 лет — не имея на то полномочий и не учитывая нецелесообразность такого решения.

“Судя по всему, премьер-министр Украины не только не экономист, но и не юрист. Он не знает, что правительство самостоятельно не может передать “Укрзализныцю” в управление, потому что это стратегический объект величиной с 5 % ВВП Украины”, – подчеркнула она.

Клименко отметила, что правительство пытается на неконкурентных условиях передать в управление крупнейшую компанию Украины немецкой компании, которая не является прибыльной и субсидируется немецким государственным бюджетом в огромных размерах – примерно 12 млрд евро.

“Также напоминаю премьер-министру, что УЗ не только осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, но и периодически возит танки и военную технику на фронт. В Давосе завелись не только инвестиционные няни, но и опекуны для УЗ. Фантазии, фантазии …”- резюмировала глава партии “Голос”.

Тем временем в самой “Укрзализнице” подчеркнули, что подписание соглашения с Deutsche Bahn —”прерогатива и инициатива правительства Украины”, а наблюдательный совет компании подробной информацией о нем не владеет.

“Наблюдательному совету АО “Укрзализныця” стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию “Укрзализныци”. Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен”, — говорится в сообщении.

В свою очередь немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn внес ясность в этот вопрос и заявил, что не планирует принимать в управление “Укрзализныцю”, но готов консультировать и оказывать поддержку.