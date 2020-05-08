Фоторепортаж был опубликован британским изданием The Guardian.

Люди приветствуют принцессу Елизавету (будущая Королева Елизавета II) во время тура по Лондону.

Фото: The Guardian

Дети с государственными флагами Великобритании.

Фото: The Guardian

Толпа людей на площади Times Square в Нью-Йорке празднуют капитуляцию Германии.

Фото: The Guardian

Иллюминация собора Святого Павла в Лондоне в ночь после капитуляции Германии.

Фото: The Guardian

Празднования в Европе.

Фото: The Guardian

Массовые празднования в Ноттингеме.

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian

Массовые празднования в Лондоне.

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian

Праздничный стол в форме буквы V латинского алфавита (первая буква английского слова Victory (Победа).

Солдаты Женского Королевского Армейского Корпуса На Трафальгарской площади в Лондоне.

Фото: The Guardian

Женщины танцуют с американскими солдатами на улицах Лондона.

Фото: The Guardian

Королевская семья и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приветствуют народ с балкона Букингемского дворца в Лондоне.

Фото: The Guardian

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в окружении радостных людей.

Фото: The Guardian

Ликующая толпа на площади Пикадилли в Лондоне.

Фото: The Guardian