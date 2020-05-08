Фоторепортаж был опубликован британским изданием The Guardian.
Люди приветствуют принцессу Елизавету (будущая Королева Елизавета II) во время тура по Лондону.
Дети с государственными флагами Великобритании.
Толпа людей на площади Times Square в Нью-Йорке празднуют капитуляцию Германии.
Иллюминация собора Святого Павла в Лондоне в ночь после капитуляции Германии.
Празднования в Европе.
Массовые празднования в Ноттингеме.
Массовые празднования в Лондоне.
Праздничный стол в форме буквы V латинского алфавита (первая буква английского слова Victory (Победа).
Солдаты Женского Королевского Армейского Корпуса На Трафальгарской площади в Лондоне.
Женщины танцуют с американскими солдатами на улицах Лондона.
Королевская семья и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приветствуют народ с балкона Букингемского дворца в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в окружении радостных людей.
Ликующая толпа на площади Пикадилли в Лондоне.
- Сегодня, 8 мая, в Украине согласно Закону “Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов” отмечают День памяти и примирения, символом которого стал красный мак.