С наступлением жары люди массово потянулись на городские пляжи загорать и плавать. При этом большинство просто игнорирует правила карантина - не носят маски и не соблюдают дистанцию. Также украинцы без опасений посещают ночные клубы.

#Буквы расспросили врачей, что делать, чтобы при поездке в санаторий или на море не заболеть?

Коронавирус не передается через воду, а через контакт с людьми

“О карантине должны напоминать и те, кто отвечает за вверенную им территорию. За те же зоны отдыха. Там есть администрация, и они должны все это контролировать. Могут применять санкции за нарушение дистанции. Должны проводить и разъяснительную работу. Потому что в других условиях люди не замечают предостерегающих рекомендаций и подвергаются рискам”, – рассказывает Федор Лапий – детский инфекционист, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

По его словам, везде, где есть контакт с людьми, высокий риск заражения не только коронавирусом, но и кишечными инфекциями.

Это очереди, гостиницы, санатории, пансионаты, общие зоны пребывания – зона питания, зона досуга.

Рисков для заражения нет, если вы отдыхаете в лесу, не контактируете с людьми, дышите свежим воздухом, самостоятельно готовите себе еду.

Не забывать про социальную дистанцию

Например, в общественном транспорте.

“Государству следовало бы сначала разработать правила, чтобы когда вы заходите в маршрутку или автобус, там уже был нормальный обмен воздухом. Потому что под маской и так лицо потеет, а летом – тем более. В жару человек еще больше будет касаться лица”, – говорит председатель общественной организации “Инфекционный контроль в Украине” Андрей Александрин.

Когда дистанции между людьми нет, необходимо носить маску

Если соблюдать на отдыхе дистанцию ​​в 1-2 метра друг от друга, то летом на пляжах отдыхать безопасно, говорит семейный врач Марианна Когут. Она напоминает, что в закрытом помещении следует носить маски.

По словам Марианны Когут, в последние дни заболеваемость растет еще и потому, что по стране стали делать больше тестов. Она прогнозирует, что в ближайшие недели официальные цифры могут вырасти еще больше.