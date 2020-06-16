#Буквы расспросили врачей, что делать, чтобы при поездке в санаторий или на море не заболеть?
Коронавирус не передается через воду, а через контакт с людьми
“О карантине должны напоминать и те, кто отвечает за вверенную им территорию. За те же зоны отдыха. Там есть администрация, и они должны все это контролировать. Могут применять санкции за нарушение дистанции. Должны проводить и разъяснительную работу. Потому что в других условиях люди не замечают предостерегающих рекомендаций и подвергаются рискам”, – рассказывает Федор Лапий – детский инфекционист, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
По его словам, везде, где есть контакт с людьми, высокий риск заражения не только коронавирусом, но и кишечными инфекциями.
Это очереди, гостиницы, санатории, пансионаты, общие зоны пребывания – зона питания, зона досуга.
Рисков для заражения нет, если вы отдыхаете в лесу, не контактируете с людьми, дышите свежим воздухом, самостоятельно готовите себе еду.
Не забывать про социальную дистанцию
Например, в общественном транспорте.
“Государству следовало бы сначала разработать правила, чтобы когда вы заходите в маршрутку или автобус, там уже был нормальный обмен воздухом. Потому что под маской и так лицо потеет, а летом – тем более. В жару человек еще больше будет касаться лица”, – говорит председатель общественной организации “Инфекционный контроль в Украине” Андрей Александрин.
Когда дистанции между людьми нет, необходимо носить маску
Если соблюдать на отдыхе дистанцию в 1-2 метра друг от друга, то летом на пляжах отдыхать безопасно, говорит семейный врач Марианна Когут. Она напоминает, что в закрытом помещении следует носить маски.
По словам Марианны Когут, в последние дни заболеваемость растет еще и потому, что по стране стали делать больше тестов. Она прогнозирует, что в ближайшие недели официальные цифры могут вырасти еще больше.
- Детские оздоровительные лагеря в Украине откроются не ранее 1 июля.
- Кабинет Министров Украины планирует усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.