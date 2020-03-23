Об этом рассказывают #Буквы.
Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
Для того, чтобы получить спецбилет, руководители предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения – в районные в Киеве государственные администрации.
После этого, сотрудникам выдается спецбилет с описанием нового временного расписания общественного транспорта.
Зайти в трамвай, троллейбус или автобус можно только через передние двери. На входе сотрудники полиции или Нацгвардии проверяют спецпропуски.
На каждой единице транспорта у входа есть табличка: “Проїзд виключно при наявності спеціального квитка”.
Схема движения общественного транспорта на время карантина
Автобусные маршруты:
- № 56-Д “Просп.Палладина – ст. м. “Лыбедская”;
- № 114 “Ул. Милославская – ж/д вокзал “Центральный”;
- № 118 “Ст. м. “Черниговская” – ст. м. “Политехнический институт”;
- № 119 “Ул. Касияна – Контрактовая площадь”;
- № 220 “Ул. Тростянецкая – ул. Медовая”;
- № 500 “Ул. Северная – ж/д вокзал “Центральный”.
Троллейбусные маршруты:
- № 7 “Ул. Чернобыльская – ст. м. “Площадь Льва Толстого”;
- № 16 “Ул. Туполева – Майдан Независимости”;
- № 30 “Ул. Милославская – ул. Кадетский гай”;
- № 91-Н “Ул. Милославская – ж/д вокзал “Центральный”;
- № 92-Н “Просп. Свободы – аэропорт “Киев” им. И. Сикорского.
Трамвайные маршруты:
- № 1 “Михайловская Борщаговка – станция “Старовокзальная”;
- № 12 “Пуща-Водица – Контрактовая площадь”;
- № 14 “Просп. Отрадный – Контрактовая площадь”;
- № 16 “Ст. м. “Героев Днепра – Контрактовая площадь”;
- № 22 “Б-р Перова – завод ЖБК”;
- № 28-Д “Просп. Ватутина – ст. м. “Позняки”.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.