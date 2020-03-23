Об этом рассказывают #Буквы.

Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.

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Для того, чтобы получить спецбилет, руководители предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения – в районные в Киеве государственные администрации.

После этого, сотрудникам выдается спецбилет с описанием нового временного расписания общественного транспорта.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Киев_общественный транспорт_спецпропуск

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Зайти в трамвай, троллейбус или автобус можно только через передние двери. На входе сотрудники полиции или Нацгвардии проверяют спецпропуски.

карантин_общественный транспорт_киев

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

На каждой единице транспорта у входа есть табличка: “Проїзд виключно при наявності спеціального квитка”.

Схема движения общественного транспорта на время карантина

Автобусные маршруты:

  • № 56-Д “Просп.Палладина – ст. м. “Лыбедская”;
  • № 114 “Ул. Милославская – ж/д вокзал “Центральный”;
  • № 118 “Ст. м. “Черниговская” – ст. м. “Политехнический институт”;
  • № 119 “Ул. Касияна – Контрактовая площадь”;
  • № 220 “Ул. Тростянецкая – ул. Медовая”;
  • № 500 “Ул. Северная – ж/д вокзал “Центральный”.

Троллейбусные маршруты:

  • № 7 “Ул. Чернобыльская – ст. м. “Площадь Льва Толстого”;
  • № 16 “Ул. Туполева – Майдан Независимости”;
  • № 30 “Ул. Милославская – ул. Кадетский гай”;
  • № 91-Н “Ул. Милославская – ж/д вокзал “Центральный”;
  • № 92-Н “Просп. Свободы – аэропорт “Киев” им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

  • № 1 “Михайловская Борщаговка – станция “Старовокзальная”;
  • № 12 “Пуща-Водица – Контрактовая площадь”;
  • № 14 “Просп. Отрадный – Контрактовая площадь”;
  • № 16 “Ст. м. “Героев Днепра – Контрактовая площадь”;
  • № 22 “Б-р Перова – завод ЖБК”;
  • № 28-Д “Просп. Ватутина – ст. м. “Позняки”.