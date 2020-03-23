С сегодняшнего дня в общественный транспорт Киева может зайти только определенная категория пассажиров и только по спецпропускам, которые выдают в КГГА или районных управлениях.

Об этом рассказывают #Буквы.

Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.

Для того, чтобы получить спецбилет, руководители предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения – в районные в Киеве государственные администрации.

После этого, сотрудникам выдается спецбилет с описанием нового временного расписания общественного транспорта.

Зайти в трамвай, троллейбус или автобус можно только через передние двери. На входе сотрудники полиции или Нацгвардии проверяют спецпропуски.

На каждой единице транспорта у входа есть табличка: “Проїзд виключно при наявності спеціального квитка”.

<noscript><iframe title="Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4268SoszuQc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Схема движения общественного транспорта на время карантина

Автобусные маршруты:

№ 56-Д “Просп.Палладина – ст. м. “Лыбедская”;

№ 114 “Ул. Милославская – ж/д вокзал “Центральный”;

№ 118 “Ст. м. “Черниговская” – ст. м. “Политехнический институт”;

№ 119 “Ул. Касияна – Контрактовая площадь”;

№ 220 “Ул. Тростянецкая – ул. Медовая”;

№ 500 “Ул. Северная – ж/д вокзал “Центральный”.

Троллейбусные маршруты:

№ 7 “Ул. Чернобыльская – ст. м. “Площадь Льва Толстого”;

№ 16 “Ул. Туполева – Майдан Независимости”;

№ 30 “Ул. Милославская – ул. Кадетский гай”;

№ 91-Н “Ул. Милославская – ж/д вокзал “Центральный”;

№ 92-Н “Просп. Свободы – аэропорт “Киев” им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 “Михайловская Борщаговка – станция “Старовокзальная”;

№ 12 “Пуща-Водица – Контрактовая площадь”;

№ 14 “Просп. Отрадный – Контрактовая площадь”;

№ 16 “Ст. м. “Героев Днепра – Контрактовая площадь”;

№ 22 “Б-р Перова – завод ЖБК”;

№ 28-Д “Просп. Ватутина – ст. м. “Позняки”.