Об этом идет речь в статье The Economist “Рукопожатия — потенциальные предвестники COVID-19”.

Биологи Дэвид Витворт и Сара Мела из Университета Аберистуита в Уэльсе изучили, как различные ритуалы приветствия способствуют распространению инфекционных заболеваний. Для этого они провели эксперимент, участники которого надевали перчатки. При этом на одном испытуемом была стерильная перчатка, а на другом — заранее опущенная в сосед с бактериями. Так им удалось выяснить, какие способы приветствий являются “опасными”, а какие “безопасными”.

Наиболее безопасный жест — стукнуться кулаками. Наиболее опасный — крепкое рукопожатие. Чуть менее опасным является обычное рукопожатие.

Посередине между ними расположился жест “дай пять” — при нем бактерий передается вдвое больше, чем при ударе кулаком, но вдвое меньше, чем при рукопожатии.

При этом отмечается, что чем дольше приветствие — тем выше вероятность передачи инфекций.

Хотя самым безопасным способом поздороваться все же остается приветствие без контакта, в связи с эпидемией коронавируса набирают популярность неординарные жесты. Например, американский вице-президент начал здороваться, стукаясь локтями. Этот способ был популярен во время прошлых эпидемий.

Также появился так называет жест Wuhan shuffle, при котором люди ударяются ногами друг об друга. В Иране же в качестве замены придумали биться бедрами.

“Замена рукопожатий для ударов кулаком, локтем и ногой может помочь замедлить распространение covid-19. Но эпидемиологи говорят, что самый надежный способ остановить быстро распространяющуюся болезнь, — это частое и тщательное мытье рук”, — отметили журналисты.