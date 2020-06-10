#Буквы собрали все самое веселое + показали, как на перлы президента в Фейсбучке реагировали.
Как известно, 3-4 июня Президент Владимир Зеленский пребывал с рабочим визитом в Хмельницкой области (где, к слову, во время карантина посетил кафе, за что был оштрафован).
В поездке Главу государства все два дня сопровождали и попутно интервьюировали журналисты “Украинской правды”.
Началось все с того, что президент заявил в интервью, что хотел заразиться коронавирусом:
Сказать, что украинцы удивились — ничего не сказать. Конкуренция была такой высокой, что получить лайк по теме могли только лучшие:
Без мемов, как нам хорошо известно — никуда:
В случае, если вы забыли, что такое анекдоты и как их шутить:
Были и длиннопосты, но гораздо веселее, чем они бывают в природе:
На второе место ставим перл Зеленского о ботах Порошенко:
Смеялись, как говорится, всем Фейсбучком. Проклятые боты, что здесь еще сказать:
Музыкальную паузу “порохоботики” также устраивали:
Еще президент немного напутал со Степаном Бандерой и постоянно называл его Бендерой. Возможно, это как-то связано с Зе-концепцией, но мы точно сказать не можем:
Такое дело, конечно же, замемили:
А еще господин президент отчитался за свою шутку, в которой сравнил Украину с проституткой:
И о Путине там было:
Оказалось, что были даже такие перлы, которые #Буквы не заметили:
Были и те, кто пытался помочь президенту выбраться из ила, в который он сам себя зарывал все интервью:
А вот, как вы уже поняли, реакция на законодательное урегулирование статуса первой леди:
А вот коротко о вчерашних событиях. Для самых маленьких: