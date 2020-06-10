Сгорел сарай — гори и хата, — подумал Владимир Зеленский и начал курить напалмом.

#Буквы собрали все самое веселое + показали, как на перлы президента в Фейсбучке реагировали.

Как известно, 3-4 июня Президент Владимир Зеленский пребывал с рабочим визитом в Хмельницкой области (где, к слову, во время карантина посетил кафе, за что был оштрафован).

В поездке Главу государства все два дня сопровождали и попутно интервьюировали журналисты “Украинской правды”.

Началось все с того, что президент заявил в интервью, что хотел заразиться коронавирусом:

Сказать, что украинцы удивились — ничего не сказать. Конкуренция была такой высокой, что получить лайк по теме могли только лучшие:

Без мемов, как нам хорошо известно — никуда:

В случае, если вы забыли, что такое анекдоты и как их шутить:

Были и длиннопосты, но гораздо веселее, чем они бывают в природе:

На второе место ставим перл Зеленского о ботах Порошенко:

Смеялись, как говорится, всем Фейсбучком. Проклятые боты, что здесь еще сказать:

Музыкальную паузу “порохоботики” также устраивали:

Еще президент немного напутал со Степаном Бандерой и постоянно называл его Бендерой. Возможно, это как-то связано с Зе-концепцией, но мы точно сказать не можем:

Такое дело, конечно же, замемили:

А еще господин президент отчитался за свою шутку, в которой сравнил Украину с проституткой:

И о Путине там было:

Оказалось, что были даже такие перлы, которые #Буквы не заметили:

Были и те, кто пытался помочь президенту выбраться из ила, в который он сам себя зарывал все интервью:

А вот, как вы уже поняли, реакция на законодательное урегулирование статуса первой леди:

А вот коротко о вчерашних событиях. Для самых маленьких: